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MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP/DEM'e Bese Hozat tepkisi: Bitik siyasetin deşifresidir!

Terör örgütü PKK elebaşı Bese Hozat, terörden tutuklanıp yerine kayyum atanan CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e sahip çıkarak CHP ve DEM'i sokağa çıkmaya çağırarak kaos çığırtkanlığı yaptı. Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği skandala MHP lideri Devlet Bahçeli tepki gösterdi. Bahçeli, "Bu hain siparişe CHP'den tepki gelmemesi ayıplı ve ahlakan bitik bir siyasetin iç yüzünün deşifresidir" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 11:27 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 11:56
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP/DEM’e Bese Hozat tepkisi: Bitik siyasetin deşifresidir!

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

TAKVİM GÜNDEME GETİRDİ BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERDİ
Bahçeli, Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği bir skandalı meclis kürsüsünden seslendirerek CHP ve DEM'e tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK elebaşı Bese Hozat, terörden tutuklanıp yerine kayyum atanan CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e sahip çıkarak CHP ve DEM'i sokağa çıkmaya çağıradı. Takvim.com.tr'nin "Dağ sancısı! Kayyum zıplattı" başlığıyla gündeme getirdiği haber Bahçeli'nin de gündemindeydi...

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Bahçeli skandalı çağrıya tepki göstererek CHP ve DEM'in sessizliğini "Bitik siyasetin deşifresi" olarak niteledi.

Bahçeli şunları söyledi:
"Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasından sonra CHP ile DEM'in nasıl da tek yumurta ikizine dönüştüğü görülmüştür. Şeyh Sait ve Seyid Rıza güzellemesi kimin nerede durduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Şeyh Sait ve Seyid Rıza dönemin hainlerindir, devlet düşmanlarının hak ettiği gibi de cezalandırılmışlardır.

Bahçeli (AA)Bahçeli (AA)

BİTİK VE AYIPLI SİYASET DEŞİFRE OLDU
PKK'lı Bese Hozat'ın Kandil ve Kent Uzlaşması bahanesiyle CHP'nin ve DEM'in sokağa çıkmasını kışkırtması... Bu hain siparişe CHP'den de herhangi bir itirazın gelmemesi ayıplı ve ahlaken bitik bir siyasetin içyüzünü deşifre etmiştir.

MHP lideri Bahçeli'den CHP/DEM'e Bese Hozat tepkisi

CHP'li belediyelerin konser şölenlerine hazine kaynaklarını peşkeş çekmeleri, sıra vatandaşa gelince bir tas çorbayı reva görmeleri kepazeliktir. Neymiş bir sanatçıya ödenen 65 milyon değil de 45 milyonmuş. Hadi halkımızdan utanmadınız, Allah'tan da mı korkmadınız. Belediye başkanlarının işi gücü bırakıp bugünden cumhurbaşkanlığı adaylığına soyunmaları İstanbul ve Ankara'ya nankörlüktür. Milletimiz bu iş bilmez kifayetsiz muhterislere muhtaç olmamalıdır.

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