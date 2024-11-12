MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP/DEM’e Bese Hozat tepkisi: Bitik siyasetin deşifresidir!

Bahçeli şunları söyledi:

"Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasından sonra CHP ile DEM'in nasıl da tek yumurta ikizine dönüştüğü görülmüştür. Şeyh Sait ve Seyid Rıza güzellemesi kimin nerede durduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Şeyh Sait ve Seyid Rıza dönemin hainlerindir, devlet düşmanlarının hak ettiği gibi de cezalandırılmışlardır.

Bahçeli (AA)

BİTİK VE AYIPLI SİYASET DEŞİFRE OLDU

PKK'lı Bese Hozat'ın Kandil ve Kent Uzlaşması bahanesiyle CHP'nin ve DEM'in sokağa çıkmasını kışkırtması... Bu hain siparişe CHP'den de herhangi bir itirazın gelmemesi ayıplı ve ahlaken bitik bir siyasetin içyüzünü deşifre etmiştir.