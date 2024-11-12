MHP Lideri Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Değerli dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, değerli basın mensupları bu haftaki toplantımızın başında hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza yürekten selamlarımı iletiyorum. Dünyayı Türkçe okuyuşumuzun, Türkçe bakışımızın dayanağı merhum Ziya Gökalp'in düşünce temelinde oluşmuş ve olgunlaşmıştır. Atatürk'ün söylediği gibi Türk demek aynı zamanda Türkçe demektir.

"TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ HEYECANLARIMIZI KAMÇILADI"

Başta bölgemiz olmak üzere yerkürenin her köşesine hızla kayan tehdidi yaygınlaşan anlaşmazlığı tedbirli şekilde takip etmeliyiz. Baş döndüren kaotik gelişmelerin ilerleyişini lehimize çeviremeyiz. Tarihe mühür vurmalıyız ve bunun için de gerilmiş yay gibi pozisyon almalıyız. Nefret, şiddet ve ihanet ile hastalıklı güruhu önümüzden ve ömrümüzden cesaretle ayıklamalıyız. 6 Kasım 2024'te Kırgızistan'da toplanan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi heyecanlarımızı kamçıladı. Türk dünyası vizyonunun tezahürü maksadı ile MHP'ye ne düşüyorsa yapmanın azmindeyiz.

Ülküde birliğin Türk devrinde gerçekleşeceğine canı gönülden inanıyorum. Türk devletleri teşkilatı dünya çapında huzur refah ve barış markası olmaya, karanlıkta güneş gibi parlamaya sonuna kadar namzettir. 34 harfli alfabede uzlaşma sağlanmıştır ve bu gelişme tarihi bir adımdır. Aynı zamanda Türk kültür hayatının diriliş beyannamesidir. Türk dünyasına birlik ve beraberliğin cemresi düşmüştür. KKTC'nin Bişkek zirvesinde onur konuğu olmasının kısa zamanda resmi üyelikle taçlanması dileğimdir. Teşkilattaki devlet başkanlarına takdirlerimi sunuyorum.



DÖNEN DÖNSÜN, BİZ YOLUMUZDAN DÖNMEYİZ

Dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan. Dönenlere, devşirilenlere, demlenenlere, satanlara, saklananlara, kaçanlara, kaypaklara, korkaklara aldırmadan bizim yolumuz Türk devridir. Fırat'ın kenarında bir kuzuyu canavar kapsa dert bizim derdimizdir. Dünyanın neresinde bir Müslüman ıstırap çekse gece başımızı koyduğumuz yastığın taş kesilmesi mukadderdir.

Tarihi baştan aşağı yeniden yazmak elimizdedir. Bu fırsat kaçmamalıdır. Biz Türk milliyetçisi olarak doğduk, öyle yaşadık öyle de öleceğiz. Hayatımızın özü ve özeti bu şekildedir.

"TARİHİ BAŞTAN YAZMAK ELİMİZDE"

Tarihi baştan yazmak elimizde. Bu fırsat kaçmamalı. Türk birliği hayal safhasında kalmamalıdır. Türk milliyetçisi olarak doğduk, öyle yaşadık, öyle öleceğiz.

İsrail'in durdurulması elzemdir. İki devletli çözüm sadece Orta Doğu değil, dünya için önemlidir. Vahşet ile medeniyet, vandallık ile merhamet aynı çerçevede duramaz. Dünya adeta ateş altındadır. Küresel statüko sarsılmaktadır. İnsan hak ve özgürlükleri zifiri karanlıktadır.

ABD SEÇİMLERİ

Biz ABD'deki seçime Türkiye bağlamında bakıyoruz. Kimin kazandığı ile ilgilenmiyoruz. Asıl mesele milli çıkarlarımızdır. Trump ilk döneminden farklı olmalıdır. Türkiye ile ABD arasında yepyeni ve temiz bir sayfa açılmalıdır. ABD ile temiz sayfa açılmalıdır. Türkiye ile ABD arasında çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur.

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