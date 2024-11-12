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MHP Lideri Bahçeli'yi sinirlendiren görüş ayrılığı sorusu: Mesleği bırak

Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Lideri Devlet Bahçeli Erdoğan ile görüş ayrılığı sorusuna sinirlendi. Bahçeli, "Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye'yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Vazgeçemiyorsan mesleğini bırak" dedi.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 12:32 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 12:54
MHP Lideri Bahçeli’yi sinirlendiren görüş ayrılığı sorusu: Mesleği bırak

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Lider Devlet Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtladı (Ekran görüntüsü)MHP Lider Devlet Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtladı (Ekran görüntüsü)

Serbestiyet gazetesinden Hilal Köylü'nün "Çözüm süreci konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranızda görüş ayrılığı var mı? Erdoğan ile bir görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?" sorusu Bahçeli'yi sinirlendirdi.

MHP Lideri Bahçeli'yi sinirlendiren görüş ayrılığı sorusu

Serbestiyet gazetesi muhabiri Hilal KöylüSerbestiyet gazetesi muhabiri Hilal Köylü

Soruyu, 'Türkiye'yi tahrik edici ve yanlış bilgi' olarak değerlendiren Bahçeli, gazeteciye sert bir cevap verdi.

Devlet Bahçeli'den gazeteciye sert yanıt (Ekran görüntüsü)Devlet Bahçeli'den gazeteciye sert yanıt (Ekran görüntüsü)

"MESLEĞİNİ BIRAK!"

Gazeteciye 'ayrımcılığı körükleyici 'davranışlardan vazgeçmesini öğütleyen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye'yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Vazgeçemiyorsan mesleğini bırak! Hadi bakalım."

Devlet Bahçelinin iç cephe hamlesine Başkan Erdoğandan destek: Bu yaklaşım kadim devlet aklının binlerce yıllık tecrübesidirDevlet Bahçelinin iç cephe hamlesine Başkan Erdoğandan destek: Bu yaklaşım kadim devlet aklının binlerce yıllık tecrübesidir

BAŞKAN ERDOĞAN DESTEK VERMİŞTİ

29 Ekim Özel Programı'nda çok önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'iç cephe' hamlesine destek vermişti. "Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz" diyen Başkan Erdoğan, "Bu yaklaşım, kadim devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereğidir" ifadelerini kullanmıştı.

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