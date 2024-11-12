Devlet Bahçeli'den gazeteciye sert yanıt (Ekran görüntüsü)

"MESLEĞİNİ BIRAK!"

Gazeteciye 'ayrımcılığı körükleyici 'davranışlardan vazgeçmesini öğütleyen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye'yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Vazgeçemiyorsan mesleğini bırak! Hadi bakalım."

BAŞKAN ERDOĞAN DESTEK VERMİŞTİ

29 Ekim Özel Programı'nda çok önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'iç cephe' hamlesine destek vermişti. "Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz" diyen Başkan Erdoğan, "Bu yaklaşım, kadim devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereğidir" ifadelerini kullanmıştı.