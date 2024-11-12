MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Serbestiyet gazetesinden Hilal Köylü'nün "Çözüm süreci konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranızda görüş ayrılığı var mı? Erdoğan ile bir görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?" sorusu Bahçeli'yi sinirlendirdi.
Soruyu, 'Türkiye'yi tahrik edici ve yanlış bilgi' olarak değerlendiren Bahçeli, gazeteciye sert bir cevap verdi.
"MESLEĞİNİ BIRAK!"
Gazeteciye 'ayrımcılığı körükleyici 'davranışlardan vazgeçmesini öğütleyen Bahçeli, şöyle konuştu:
"Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye'yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Vazgeçemiyorsan mesleğini bırak! Hadi bakalım."
BAŞKAN ERDOĞAN DESTEK VERMİŞTİ
29 Ekim Özel Programı'nda çok önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'iç cephe' hamlesine destek vermişti. "Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz" diyen Başkan Erdoğan, "Bu yaklaşım, kadim devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereğidir" ifadelerini kullanmıştı.