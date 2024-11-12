CHP’li İBB’nin kaynakları trollere akıtıldı! Yüz milyonlarca lira buhar oldu

Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yaptığı incelemede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ( İBB ) "Sosyal Medya" başlıklı düzenlediği ihalelerle 2020-2024 yılları arasında yüz milyonlarca lirayı sosyal medya için trollere harcadığı görüldü.

Konser harcamaları ile tepki çeken CHP'li belediyelerde büyük bir israf alanını da sosyal medya harcamaları oluşturuyor.

10 İHALENİN BEDELİ YÜZ MİLYONLAR DEĞERİNDE Belediye iştirak şirketleri, Türk Ticaret Kanuna göre faaliyet yürüten özel hukuk tüzel kişisi sayıldığından, kamu denetiminin dışında tutuluyor. 2020-2024 yılları arasında yapılan sosyal medya ihalelerinden 10'unda ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun'un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İstanbul Dijital Medya A.Ş. ile sözleşme imzalandı. Ongun yönetimindeki Dijital Medya A.Ş'ye verilen 10 ihalenin toplam bedeli yüz milyonlar değerinde.

Mali açıdan denetlenemeyen İBB iştirak şirketleri İstanbul Güvenlik A.Ş, İstanbul Spor Etkinlikleri A.Ş, BELBİM A.Ş, Boğaziçi Tesis Yönetim A.Ş, İstanbul Ulaşım A.Ş. ile İSKİ ve İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü üzerinden ' adrese teslim' olarak bilinen 'pazarlık yöntemi' ile yapıldı.

İBB Belediye Başkan Danışmanı Murat Ongun ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr / Arşiv)

MAL ALIMI YAPILMADI

Herhangi bir mal alımı yapılmayan ve hizmet alımı kapsamında düzenlenen tüm sosyal medya ihalelerin şartnamelerinde satın alınacak hizmetlere ilişkin; "Sosyal Medya Yönetimi", "Sosyal Medya Tanıtımı", "Sosyal Medya İçerik Üretimi" ve "Tam Ajans Hizmeti" ifadeleri yer aldı.

Bu yöntemle belediyenin yüz milyonlarca lira kaynağının trollere akıtıldığı iddia edildi. İBB'nin sosyal medyada trol ordusu olduğu kamuoyunca biliniyor. Trol ordusu belwdiye başkanı ile ilgili olumsuz haber yapan kişi ve kurumları hedef yapıyor ve linç ediyor.

SOSYAL MEDYAYA HARCANAN KAYNAKLARLA NELER YAPILABİLİR?

Sabah'ta yer alan habere göre; İBB'nin onlarca ayrı ihale ile sosyal medyaya harcadığı kaynaklarla metrobüs satın alınarak metrobüs filosu yenilenebileceği gibi İstanbulluları en çok zorlayan ulaşım ve su zamları da sübvanse edilebilirdi.