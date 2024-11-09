CHP'li belediyelerdeki usulsüz ihaleler bu kez kendini İstanbul Beykoz'da gösterdi. Beykoz Belediyesi, doğası ve konumuyla öne çıkan Cumhuriyetköy'de milyarca lira değerindeki 51 dönümlük tarım arazisini 27 Kasım'da gerçekleştireceği ihaleyle 205 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardığını duyurdu.

CHP'li Beykoz Belediyesi 3.5 milyarlık tarım arazisini 205 milyon liraya satışa çıkardı (Takvim.com.tr/Arşiv)

Tarım arazisi vasfında olan parselin tarım dışına çıkarılmadan satışa çıkarılması tepkilere neden olurken AK Parti Beykoz belediye meclis grubu, Cumhuriyetköy'deki arazinin 3.5 milyar TL'den fazla ederi olduğunu belirterek satışın mevcut haliyle kamu zararı oluşacağından dolayı kararın gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Alaattin Köseler ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr/Arşiv)

MİLYARLARCA LİRALIK TARIM ARAZİSİ YOK PAHASINA SATILIYOR

Cumhuriyetköy'de milyarlarca lira değerindeki 51 dönüm arsanın tarım arazisi olduğundan ucuza satılacağı yönündeki tepkileri dikkate almayan CHP'li Beykoz Belediyesi'nin, kasım ayı meclis oturumundaki teklifi kafaları karıştırdı.

Cumhuriyetköy arsa (Takvim.com.tr/Arşiv)



CHP'li Beykoz Belediyesi, Cumhuriyetköy'de milyarlarca lira değerindeki 51 dönüm araziyi 205 milyon lira muhammen bedelle satacağını duyurdu. Cumhuriyetköy'deki 180 ada 5 parsel üzerindeki 51 bin 379 metrekare tarım arazisi, 27 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'da açık ihale usulüyle 205 milyon 518 bin 960 TL muhammen bedelle satışa çıkarılacak.

Taşınmaz mal satış ilanı (Takvim.com.tr/Arşiv)

"KAMU ZARARI VAR"

Tarım arazisi vasfında olan parselin tarım dışına çıkarılmadan satışa çıkarılması tepkilere neden olurken AK Parti Beykoz meclis grubu, Cumhuriyetköy'deki arazinin 3.5 milyar TL'den fazla ederi olduğunu belirterek satışın mevcut haliyle kamu zararı oluşacağından dolayı kararın gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Beykoz Belediye Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yönetiminde belediye hizmet binasında yapıldı. (AA/23 Ekim 2024)



Konuyla alakalı konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Ahmet Deliak, "Cumhuriyet Mahallesi'nde 51 dönümlük bir arazi satılıyor. Burası konum olarak, arazinin büyüklüğü göz önüne alındığında ve hâlihazırda tarım alanı olması itibarıyla çok ucuza, çok düşük fiyatlarla satılması anlamına geliyor. İleriki süreçlerde tarım alanı dışına çıkartıldığında elde edeceği gelirle, şu anda bu pozisyonda satıldığında ortaya çıkacak gelir arasında çok ciddi bir fark oluşuyor. Aynı zamanda izah edilemeyecek bir kamu zararına da yol açar. Bu nedenle bu taşınmazın satışı vahim bir tablodur. İvedilikle gözden geçirilmesini, oluşacak kamu zararının hepimizin sorumluluğuna yol açabileceği göz önünde tutulmasını istiyorum" diye konuştu. Deliak, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin tüm yasal hakların kullanılacağının altını çizdi ve grup olarak teklife ret oyu verdiklerini belirtti.

PARSEL PARSEL SATIYORLAR!

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ilçenin 6 farklı mahallesinde yer alan 9 arsanın satışı için ekim ayı meclisinde AK Parti'nin 'ret' oyuna rağmen mecliste çoğunlukta olan CHP'nin 'evet' oyuyla yetki almıştı. İlçede yeni hizmet ve yatırımlara kaynak olması için Cumhuriyetköy, Elmalı, Akbaba, Çengeldere, Çubuklu ve Örnekköy'de muhtelif büyüklüklerdeki toplam 60 dönüm arazinin satışına başlandı. İlk olarak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 51 bin 379 metrekare tarım arazisinin satışı ihaleye çıktı.

Beykoz Belediyesi (Takvim.com.tr/Arşiv)



ÇUBUKLU'DAKİ TARIM ARAZİSİNE İMAR

Cumhuriyetköy'de milyarlarca lira değerindeki 51 dönüm arsanın tarım arazisi olduğundan ucuza satılacağı yönündeki tepkileri dikkate almayan CHP'li Beykoz Belediyesi'nin, kasım ayı meclis oturumundaki teklifi kafaları karıştırdı. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Çubuklu Mahallesi'ndeki 47 bin 245 metrekare arazinin tarım dışına çıkarılmasına yönelik teklifi de haftaya görüşülecek.