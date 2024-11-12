Mansur Yavaş’ın konser savunmasına CHP’li isimlerden tepki: Kol kırılır yen içinde kalmaz, akılla izah edilemez!

Mansur Yavaş (Takvim Foto Arşiv)

SANATÇI KAŞELERİ KORKUNÇ YÜKSEK

"Mansur Bey'in sunumunu izlediğimde gördüğüm şey şudur; Sanatçı kaşeleri korkunç yüksek! Teknik giderler kalemi kabul edilemez boyutta! Kimse çıkıp bu konuda aksini söylemesin.

Hemen yarın; bu işi yapan bizzat dostlarım olan firmalardan o 94.000.000'luk konseri 4-5 milyona yapacak teklifleri gönderebilirim. Yani, bu rakamlar son derece abartılı, tarifsiz yüksek rakamlar. Dediğim gibi, 1 konser için kiralanan sisteme verilen kira parasıyla o sistem komple satın alınabilir!

KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALMAZ

"Konu hak hukuk ise; kol kırılır ama yen içinde kalmaz! Şimdi "partini eleştiriyorsun" korosuna sesleniyorum; 1 liraya yapılacak işin 100 liraya yapılmasına sırf partilin diye susuyorsan; sen bu ülkeyi sevmiyorsun demektir. Nokta!"

AKILLA MANTIKLA İZAH EDİLEMEZ

Bir diğer tepki ise CHP'li Barış Yarkadaş'tan geldi. Yarkadaş, "Akılla mantıkla izah edilemez" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Bu rakamları babamın oğlu da olsa savunmam. Ebru Gündeş'in konser piyasa fiyatı 2.5 milyon TL'dir. Türkiye'de Tarkan hariç hemen hemen bütün sanatçıların fiyatı böyledir. Tarkan 1 milyon dolar ister, her şeyini kendisi yapar. İster getirirsin ister getirmezsin.

Tan Taşçı'ya 41 milyon vermek, akılla mantıkla izah edilemez. Doğru olan şudur belediye bunu alır, 90 bin personeli var. Bir depo kiralarsın o depoda bu aleti edevatı korursun 14-15 milyon TL'ye alırsın. Belediye belli şirketleri doyurma yeri değil ki. Demek ki bu şirketleri doyurmuşlar.