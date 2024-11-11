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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran davası açıklaması: "Daraltılmış baz önemli bir delil"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu'nca, Türkiye Barolar Birliği LİTAİ Otel'de düzenlenen programda flaş açıklamalarda bulundu. Tunç, "Daraltılmış baz önemli bir delil. Mahkeme heyeti ek rapor istedi. Tüm beyanlar mahkeme tarafından detaylıca değerlendirliyor." dedi.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 12:16 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 12:36
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Narin Güran davası açıklaması: Daraltılmış baz önemli bir delil

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu'nca, Türkiye Barolar Birliği LİTAİ Otel'de düzenlenen programda flaş açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran davası açıklaması

DARALTILMIŞ BAZ ÖNEMLİ BİR DELİL
Tunç, "HTS kayıtlarından yola çıkarak baz kayıtları tespit edildi. Daraltılmış baz önemli bir delil. Bilirkişiden ek rapor istendi. Tüm beyanlar mahkeme tarafından detaylıca değerlendirliyor." dedi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:

Narin evladımızın cinayete kurban gitmesi bizi derinden yaraladı. Bu süreç içerisinde arama çalışmaları yapılırken de adli çalışma başlatıldı. Narin evladımızın adli tıp otopsileri gerçekleşti ve elde edilen bulgular, etrafta özellikle teknik çalışmalar yapılarak araçlardan elde edilen bulgular soruşturma kapsamında değerlendirildi. Kamera görüntüleri incelendi, bunların bir kısmı TÜBİTAK'a gönderildi ve incelendi. Jandarmamız, kolluk görevlilerimiz yoğun bir çalışma gösterdi. HTS kayıtlarından yola çıkarak baz kayıtlarının tespiti oldu. Daraltılmış baz çakışması gerçekten önemli bir delil. Mahkeme bütün delilleri değerlendirecek.

BİLİRKİŞİDEN EK RAPORLAR İSTENDİ
Daraltılmış baz çakışmalarıyla ilgili bilirkişiden ek raporlar istendi. Tanık beyanları, şüphelilerin sanıkların beyanları hepsi mahkeme tarafından değerlendirilecek hususlar. Suçluluk ispat edilinceye kadar, karar kesinleşinceye kadar masumiyet karinesi vardır. Cinayeti kimler işlemişse yargı bundan hesap soracak dedik.

26 ARALIK'TA EK DELİLLER
26 Aralık'a kadar mahkeme heyetinin istediği ek deliller de var. Gelecek olan ek raporlarla birlikte mahkeme heyeti güncelleme yapacaktır.

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