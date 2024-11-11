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Putin ile ABD Başkanı seçilen Trump görüştü mü? Kremlin'den flaş açıklama

ABD medyası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini iddia etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Trump'la görüşmediğini ve bu konuda herhangi bir planının olmadığını söyledi.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 12:58 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 12:59
Putin ile ABD Başkanı seçilen Trump görüştü mü? Kremlin’den flaş açıklama

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile telefon görüşmesi yapmadığını ve bu konuda herhangi bir planının olmadığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

The Washington Post'un "ABD Başkanı seçilen Trump'ın, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yaptığı" haberini yalanlayan Peskov, "Böyle bir görüşme olmadı. Bu bilgi gerçeğe dayalı değil, kurgu. Bu, yalan bir bilgidir." diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov (AA)Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov (AA)

Peskov, Putin'in Trump'ı aramayı planlayıp planlamadığına ilişkin soruya "Bu konuda herhangi bir plan yok." cevabını verdi.

Putin'in Batılı liderlerle de temas kurmayı planlamadığını söyleyen Peskov, bu konuda herhangi bir sinyal almadıklarını ancak buna açık olduklarını belirtti.

Avrupa ülkelerinin "Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma" yönündeki çizgide davranmaya devam ettiğine dikkati çeken Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da "özel askeri operasyon" sürdürdüğünü dile getirdi.

Sözcü Peskov, Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından Avrupa'da gerginlik ve korkunun gözlemlendiğini söyledi.

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