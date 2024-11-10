Terörü kaynağında yok etmeye devam! Gara’da kalleş temizliği... 3 PKK’lı EX

Terörle mücadele azim ve kararlılıkla sürüyor. Terörü kaynağında yok etme politikası izleyen Ankara, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarına hız verdi.



Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.





"OPERASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."





