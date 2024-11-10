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Terörü kaynağında yok etmeye devam! Gara'da kalleş temizliği... 3 PKK'lı EX

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam" denildi.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 16:04 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 16:05
Terörü kaynağında yok etmeye devam! Gara’da kalleş temizliği... 3 PKK’lı EX

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Terörle mücadele azim ve kararlılıkla sürüyor. Terörü kaynağında yok etme politikası izleyen Ankara, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarına hız verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


"OPERASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."


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