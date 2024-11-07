4 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayette ilk tutuklanan isim olan Nevzat Bahtiyar, gözaltına her şeyi itiraf etti. Bahtiyar Salim Güran'ın Narin'i öldürüp çuvalla kendisine taşıttığını öne sürdü. İnfiale neden olan olayda aralarında anne Yüksel, amca Salim ve ağabey Enes Güran'ın da olduğu 4 kişi tutuklandı.