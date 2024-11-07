Türkiye, Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde gittiği Kur'an kursundan geri dönmeyen 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice katledilmesi ile sarsıldı. Küçük Narin'in cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde çuvalın içinde bulundu.
KAÇMAK İSTEDİ
Narin Güran cinayeti soruşturmasının 19. gününde Nevzat Bahtiyar'ın güvenlik kamerasında görüntüleri ortaya çıktı. Jandarma ekipleri eve gittiğinde Bahtiyar, önce pencereden kaçmak istemiş, daha sonra kanepenin arkasında saklanmaya çalışmış ve o gün gözaltına alınmıştı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Cinayette ilk tutuklanan isim olan Nevzat Bahtiyar, gözaltına her şeyi itiraf etti. Bahtiyar Salim Güran'ın Narin'i öldürüp çuvalla kendisine taşıttığını öne sürdü. İnfiale neden olan olayda aralarında anne Yüksel, amca Salim ve ağabey Enes Güran'ın da olduğu 4 kişi tutuklandı.