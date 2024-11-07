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Narin Güran cinayetinde son dakika! Nevzat Bahtiyar'dan yeni ifade! Salim Güran çıplak mıydı?

Diyarbakır'da vahşi bir cinayete kurban giden Narin Güran'ın davasında ilk duruşma başladı. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan itirafçı komşuları Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya yeni itiraflarda bulunan Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri damga vurdu. İşte Bahtiyar'ın ifadesinin tam hali...

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 13:36 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 14:08
Narin Güran cinayetinde son dakika! Nevzat Bahtiyar’dan yeni ifade! Salim Güran çıplak mıydı?

Türkiye, Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde gittiği Kur'an kursundan geri dönmeyen 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice katledilmesi ile sarsıldı. Küçük Narin'in cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde çuvalın içinde bulundu.

Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini dereye böyle gizlemiş!

Narin Güran cinayetinde son dakika! Nevzat Bahtiyar’dan yeni ifade! Salim Güran çıplak mıydı?

KAÇMAK İSTEDİ

Narin Güran cinayeti soruşturmasının 19. gününde Nevzat Bahtiyar'ın güvenlik kamerasında görüntüleri ortaya çıktı. Jandarma ekipleri eve gittiğinde Bahtiyar, önce pencereden kaçmak istemiş, daha sonra kanepenin arkasında saklanmaya çalışmış ve o gün gözaltına alınmıştı.

Narin Güran cinayetinde son dakika! Nevzat Bahtiyar’dan yeni ifade! Salim Güran çıplak mıydı?

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayette ilk tutuklanan isim olan Nevzat Bahtiyar, gözaltına her şeyi itiraf etti. Bahtiyar Salim Güran'ın Narin'i öldürüp çuvalla kendisine taşıttığını öne sürdü. İnfiale neden olan olayda aralarında anne Yüksel, amca Salim ve ağabey Enes Güran'ın da olduğu 4 kişi tutuklandı.

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