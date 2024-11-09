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Mahkemede fenalaşmıştı! Arif Güran adliyeye geldi... İşte ilk sözleri

Türkiye Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davaya kilitlendi. Dün gerçekleştirilen duruşmada fenalaşarak hastaneye kaldırılan baba Arif Güran bugün adliyeye geldi. İşte Arif Güran'ın ilk sözleri...

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 12:34 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 12:49
Mahkemede fenalaşmıştı! Arif Güran adliyeye geldi... İşte ilk sözleri

Türkiye Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davaya kilitlendi.

Mahkemede fenalaşmıştı! Arif Güran adliyeye geldi... İşte ilk sözleri

AİLE NEVZAT BAHTİYAR'I, O DA AMCA SALİM'İ SUÇLUYOR

Dava kapsamında mahkemede ifadeleri alınan başşüphelilerden Amca Salim Güran, Anne Yüksel Güran ve Ağabey Enes Güran ve Narin'i gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahiyar'ı suçluyor. Bahtiyar ise cesedi amca Salim Güran'dan aldığını savunarak cinayeti ailenin işlediğini öne sürüyor.

Baba Arif Güran adliyeye geldi

Mahkemede fenalaşmıştı! Arif Güran adliyeye geldi... İşte ilk sözleri

BABA ARİF GÜRAN FENALAŞTI

Dün (8 Kasım) duruşmanın ikinci gününde Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran tanık olarak dinlenirken baba Arif Güran fenalaştı.

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