Mahkemede fenalaşmıştı! Arif Güran adliyeye geldi... İşte ilk sözleri

AİLE NEVZAT BAHTİYAR'I, O DA AMCA SALİM'İ SUÇLUYOR

Dava kapsamında mahkemede ifadeleri alınan başşüphelilerden Amca Salim Güran, Anne Yüksel Güran ve Ağabey Enes Güran ve Narin'i gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahiyar'ı suçluyor. Bahtiyar ise cesedi amca Salim Güran'dan aldığını savunarak cinayeti ailenin işlediğini öne sürüyor.