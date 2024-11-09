Mahkemede fenalaşmıştı! Arif Güran adliyeye geldi... İşte ilk sözleri

Türkiye Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davaya kilitlendi.
AİLE NEVZAT BAHTİYAR'I, O DA AMCA SALİM'İ SUÇLUYOR
Dava kapsamında mahkemede ifadeleri alınan başşüphelilerden Amca Salim Güran, Anne Yüksel Güran ve Ağabey Enes Güran ve Narin'i gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahiyar'ı suçluyor. Bahtiyar ise cesedi amca Salim Güran'dan aldığını savunarak cinayeti ailenin işlediğini öne sürüyor.
BABA ARİF GÜRAN FENALAŞTI
Dün (8 Kasım) duruşmanın ikinci gününde Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran tanık olarak dinlenirken baba Arif Güran fenalaştı.