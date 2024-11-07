Narin Güran cinayetinde hesap vakti: Anne Yüksel Güran’ın ilk sözleri... Nezat Bahtiyar’ı işaret etti: Namusuma leke sürdüler

NEVZAT BAHTİYAR'I İŞARET ETTİ Hakimin "Yani Narin'i sen öldürmedin mi?" sorusuna Yüksel Güran , "Yemin ederim öldürmedim, ben kızımı nasıl öldüreyim." cevabını verdi. "Salim mi öldürdü?" sorusuna ise Yüksel Güran "Hiç aklıma gelmedi." cevabını verdi. Yüksel Güran "Narin'i Nevzat mı öldürdü?" sorusunu ise "Belli olmuyor mu?" diyerek cevapladı.

"NAMUSUMA LEKE SÜRDÜLER"

Anne Yüksel Güran Nevzat Bahtiyar'ı göstererek, "Namusuma leke sürdüler. Beni burada asın. Bunun yüzüne bakın. Beni artık öldürün," dedi. Bu sözlerin ardından baba Arif Güran ağlayarak salondan çıktı.

İLİŞKİ SORUSU

Hakim: Salim ile ilişkin var mı?

Yüksel Güran: Kesinlikle yeminle yoktur.

Salim Güran (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Hakim: Sen ahıra girdiğinde oğlunu başka bir kızla gördün mü? Başka biriyle ilişkisini gördün mü veya bi köpekle?

Yüksel Güran: Kesinlikle hayır görmedim.

Hakim: Salim ile husumet var mı?

Yüksel Güran: Hayır.

Hakim: Nevzat neden öyle konuşuyor?

Yüksel Güran: İftira atıyor. Allah'tan korkmuyor. Salim tavuk mu öldürüyor 2 dakika da öldürsün.

Hakim: Ben de onu merak ediyorum.

Yüksel Güran: Namusuna leke sürdüler ben 22 senelik evliyim 5 çocuğum var. 22 senedir kocam bana tokat atmadı gül gibi baktı. Salim ile ilişkim olsa beni öldürün namusuma leke sürmeyin. Nevzat Bahtiyar'a dönerek "yalan söylüyor" dedi. Ardından kürsüyü yumruklayarak "yalan söylüyor bu" dedi.

Hakim: Camiye kaç gibi gittiniz? Yüksel Güran: Akşam ezanı okunuyordu. Bu esnada baba Arif Güran ağlayarak salondan çıktı.