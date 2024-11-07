SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Narin Güran cinayetinde hesap vakti: Anne Yüksel Güran'ın ilk sözleri... Nezat Bahtiyar'ı işaret etti: Namusuma leke sürdüler

Diyarbakır'da 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması başladı. Duruşmada tutuklu sanıklarlardan anne Yüksel Güran, Nevzat Bahtiyar’ı göstererek, "Namusuma leke sürdüler. Beni burada asın. Bunun yüzüne bakın. Beni artık öldürün," dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 17:21 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 17:43
Narin Güran cinayetinde hesap vakti: Anne Yüksel Güran’ın ilk sözleri... Nezat Bahtiyar’ı işaret etti: Namusuma leke sürdüler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması için tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Narin Güran cinayetinde hesap vakti

Adliye önüne de güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri yerleştirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

TUTUKLU SANIKLAR HAZIR BULUNDU
Duruşmada, tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

Narin Güran cinayetinin baş şüphelileri! (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Narin Güran cinayetinin baş şüphelileri! (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Sanıkların kimlik tespiti ile başlayan duruşma, kamerayla kayıt altına alınıyor. Mahkemede Nevzat Bahtiyar, Enes Güran'ın ifadesi alındı.

CANLI | Narin Güran davasında son durum ne? Yılın davası başladı! Enes Güranın Salimin kızları ile ilişkisi mi vardı? Hakim açık açık sorduCANLI | Narin Güran davasında son durum ne? Yılın davası başladı! Enes Güranın Salimin kızları ile ilişkisi mi vardı? Hakim açık açık sordu
CANLI | Narin Güran davasında son durum ne? Yılın davası başladı! Enes Güran'ın Salim'in kızları ile ilişkisi mi vardı? Hakim açık açık sordu

YÜKSEL GÜRAN'IN MAHKEME SAVUNMASI
Duruşma anne Yüksel Güran'ın ifadesinin alınmasıyla devam etti.

Yüksel GüranYüksel Güran

Hakimin "Nevzat Bahtiyar'ın eşinin ifadesine göre, akşam 19.00 civarında gidip 'kim kızımı götürdüyse bari mezarı olsun' demişsiniz. Doğru mu?" sorusuna Yüksel Güran, "Hayır, doğru değil. Narin'in kaybolacağı aklımızın ucuna bile gelmemişti. Ben öğlen oraya gitmediğini bilmiyordum. Narin'in camiden sonra bir yere gitmediğini düşünmemiştim. Hediye'yi aradım, kızların daha gelmediğini söyledi. Aklıma halası geldi, onun kapısını çaldım. Caminin inşaat olması nedeniyle çok korktum, kafasını bir yere mi vurdu diye. Daha sonra Narin'i akşam 18.00 sıralarında gördüklerini söyleyince rahatladım. Her tarafı aramaya başladık. Nevzat'ın eşi de benimle birlikte Narin'i aramaya başladı. Bütün köy Narin'i arıyorduk. Sonra kim jandarmayı aradı bilmiyorum. Sonra dünya başımıza yıkıldı." cevabını verdi.

Yüksel GüranYüksel Güran

NEVZAT BAHTİYAR'I İŞARET ETTİ
Hakimin "Yani Narin'i sen öldürmedin mi?" sorusuna Yüksel Güran, "Yemin ederim öldürmedim, ben kızımı nasıl öldüreyim." cevabını verdi. "Salim mi öldürdü?" sorusuna ise Yüksel Güran "Hiç aklıma gelmedi." cevabını verdi. Yüksel Güran "Narin'i Nevzat mı öldürdü?" sorusunu ise "Belli olmuyor mu?" diyerek cevapladı.

"NAMUSUMA LEKE SÜRDÜLER"
Anne Yüksel Güran Nevzat Bahtiyar'ı göstererek, "Namusuma leke sürdüler. Beni burada asın. Bunun yüzüne bakın. Beni artık öldürün," dedi. Bu sözlerin ardından baba Arif Güran ağlayarak salondan çıktı.

İLİŞKİ SORUSU
Hakim: Salim ile ilişkin var mı?
Yüksel Güran: Kesinlikle yeminle yoktur.

Salim Güran (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Salim Güran (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Hakim: Sen ahıra girdiğinde oğlunu başka bir kızla gördün mü? Başka biriyle ilişkisini gördün mü veya bi köpekle?
Yüksel Güran: Kesinlikle hayır görmedim.
Hakim: Salim ile husumet var mı?
Yüksel Güran: Hayır.

Hakim: Nevzat neden öyle konuşuyor?
Yüksel Güran: İftira atıyor. Allah'tan korkmuyor. Salim tavuk mu öldürüyor 2 dakika da öldürsün.
Hakim: Ben de onu merak ediyorum.

Yüksel Güran: Namusuna leke sürdüler ben 22 senelik evliyim 5 çocuğum var. 22 senedir kocam bana tokat atmadı gül gibi baktı. Salim ile ilişkim olsa beni öldürün namusuma leke sürmeyin. Nevzat Bahtiyar'a dönerek "yalan söylüyor" dedi. Ardından kürsüyü yumruklayarak "yalan söylüyor bu" dedi.

Hakim: Camiye kaç gibi gittiniz? Yüksel Güran: Akşam ezanı okunuyordu. Bu esnada baba Arif Güran ağlayarak salondan çıktı.

Narin Güran cinayetinde son dakika! Nevzat Bahtiyardan yeni ifade! Salim Güran çıplak mıydı?Narin Güran cinayetinde son dakika! Nevzat Bahtiyardan yeni ifade! Salim Güran çıplak mıydı?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde hesap vakti: Anne Yüksel Güran’ın ilk sözleri... Nezat Bahtiyar’ı işaret etti: Namusuma leke sürdüler
Başkan Erdoğan’dan Türkiye AB’ye dahil olmalı mesajı! Avrupa’ya FETÖ ve PKK uyarısı... Filistin’i tanıyın çağrısı
CANLI | Narin Güran davasında son durum ne? Yılın davası başladı! Enes Güran’ın Salim’in kızları ile ilişkisi mi vardı? Hakim açık açık sordu
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde ilgi odağı Başkan Erdoğan! Macron, Kristersson, Rama, Hristodulidis... Biri geldi diğeri gitti
ABD askerleri Suriye’den çekilecek mi? Robert F. Kennedy Jr.’dan Donald Trump iddiası: Onları oradan çıkarın
250 bin Sosyal Konut Projesi’nin ihaleleri bugün başladı! Murat Kurum açıkladı
Narin Güran cinayetinde son dakika! Nevzat Bahtiyar’dan yeni ifade! Salim Güran çıplak mıydı?
Okan Buruk’tan cesur tercih! Tottenham maçı 11’ini belirledi
İçişleri harekete geçti! DEM Partili Tuncer Bakırhan’a Sakine Cansız ve Seyit Rıza soruşturması
Fenerbahçe’de 11 yine değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar
Trump’ın kabinesinde kimler olacak? O isim dikkat çekti: Saraydaki babaanne
PKK için haraç toplama, yakınını örgüt ile yurt dışına kaçırma... Gizli tanık Ahmet Özer’in terör bağlantısını tek tek deşifre etti
Galatasaray’ın yıldızına Barcelona kancası! Ödenecek rakamı duyurdular
Ebru Gündeş konseri kriziyle başladı çorap söküğü gibi geldi! Mor ve Ötesi ’biz almadık’ dedi! 71 milyon TL nerede?
2025 ASGARİ ÜCRET O ÖDEMELERİ DE ARTIRACAK | İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, rapor parası, stajyer ücreti...
SON DAKİKA