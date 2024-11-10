Narin cinayetinde sanıkların birbirinden çelişkili ifadeleri mahkeme başkanını çıldırttı!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katil zanlılarının yargılandığı duruşmanın 3'üncü gününde, müşteki avukatı Nahit Eren, olay yeri görüntülerin izlenmesini talep etti.

Görüntüler salondaki büyük ekrana yansıtılmadan önce baba Arif Güran ile sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran dışarı çıkarıldı. Salim Güran, dışarı çıkarıldığı sırada Nevzat Bahtiyar'a bakarak bir şeyler söyledi, ancak ne dediği anlaşılmadı. Ardından Nevzat Bahtiyar, sanık sandalyesine yeniden çıkarıldı.

BAŞKA YERE Mİ GÖMÜLDÜ

İzlenen keşif görüntülerinin ardından avukat Nahit Eren, Adli Tıp Raporu'nda Narin'in cesedinde karada yaşayan larvalara rastlandığını ve "Bu haliyle cesedin bazı kısımlarının karada kaldığı değerlendirilmektedir" tespitinde bulunulduğunu belirterek, Nevzat Bahtiyar'a, "Daha önce başka yere gömdün mü?" diye sordu. Bahtiyar ise "Hayır" yanıtını verdi.

BAŞKAN CÜBBESİNİ ÇIKARDI

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, cübbesini çıkarıp Nevzat Bahtiyar'a, "Sana 3 çocuk babası olarak soruyorum. Günlerdir biz burada bu dosya üzerinde çalışıyoruz, bu olayla ilgili bizden sakladığın, söylemediğin bir şey var mı? Birilerine iftira atıyor musun? Görüntülerde bir şey çıkarsa yalan söyleme" diye sordu. Bahtiyar, "Hatırlamıyorum, bilmiyorum" dedi.

ARİF GÜRAN EŞİNE VE SALİM'E SARILIP AĞLADI

Duruşmaya verilen ara sırasında mahkeme başkanın izniyle baba Arif Güran, jandarma önlemiyle önce oğlu Enes Güran'a sarıldı. Ardından baba, eşine ve sonra da kardeşi Salim Güran'a sarılıp birlikte ağladılar. Ancak mahkeme hakimi 'Ayrılın' uyarısı yaptı.