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İzmir Körfezi'ni pisliğe mahkum eden CHP'li Cemil Tugay'dan pişkin savunma: Biz kirletsek de bakanlık temizleyecek

İzmir Körfezi'ni pisliğe mahkum eden CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın pişkin savunması pes dedirtti. Bakan Murat Kurum'un İzmir Körfezi'ndeki kirliliği denizden alınan numuneyle anlatmasının ardından Tugay, "Bu yaşanan kirliliğin temizlenmesi görevi biz bile kirletmiş olsak bakanlığa ait değil mi?" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 23:29 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 00:23
İzmir Körfezi’ni pisliğe mahkum eden CHP’li Cemil Tugay’dan pişkin savunma: Biz kirletsek de bakanlık temizleyecek

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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın iş bilmezliği ve vurdum duymazlığı İzmir Körfezi'ni pisliğe mahkum etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Kurum, beraberinde getirdiği İzmir Körfezi'nden alınan deniz suyu numunesini komisyona gösterdi. (AA)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Kurum, beraberinde getirdiği İzmir Körfezi'nden alınan deniz suyu numunesini komisyona gösterdi. (AA)

BAKAN KURUM DENİZDEN ALINAN NUMUNE İLE ANLATTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İzmir Körfezi'ndeki kirliliği denizden alınan numuneyle anlatmıştı.

Bakan Kurum, İzmir Körfezi'nde kirliliğin sorumlusunun İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirterek "İzmir Körfezi bir zahmet temizlenecek. Büyükşehir Belediyesi yapması gereken sorumluluklarını, görevlerini bir zahmet yerine getirecek ve İzmir Körfezi'nin temizlenmesi adına ilgili herkese sorumluluklarını, vazifelerini, görevlerini hatırlatmaya İzmir halkı ve milletimiz adına devam edeceğiz." dedi.

İzmir Körfezi'ni pisliğe mahkum eden CHP'li Cemil Tugay'dan pişkin savunma: Biz kirletsek de bakanlık temizleyecek (AA)İzmir Körfezi'ni pisliğe mahkum eden CHP'li Cemil Tugay'dan pişkin savunma: Biz kirletsek de bakanlık temizleyecek (AA)

CEMİL TUGAY'DAN PİŞKİN SAVUNMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaşananlara ilişkin açıklama yaparak Bakan Kurum'a yanıt verdi. İzmir Körfezi'ni kirlilikten arındırmak için çabaladıklarını dile getiren Tugay, bakanlığa akla ziyan sorular yöneltti.

İzmir Körfezi'ni pisliğe mahkum eden CHP'li Cemil Tugay'dan pişkin savunma: Biz kirletsek de bakanlık temizleyecek (AA)İzmir Körfezi'ni pisliğe mahkum eden CHP'li Cemil Tugay'dan pişkin savunma: Biz kirletsek de bakanlık temizleyecek (AA)

"BİZ KİRLETMİŞ OLSAK DA..."

Tugay şu ifadeleri kullandı:

Neden hiçbir tarama faaliyetinde bulunmuyor. Bu yaşanan kirliliğin temizlenmesi görevi biz bile kirletmiş olsak bakanlığa ait değil mi?

Gediz'den, Liman'dan, Tersane'den ve Organize Sanayi Tesislerinden gelen kirlilik için neden bir önlem almıyor?

Cemil Tugay'dan pervasız savunma!

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