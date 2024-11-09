İzmir Körfezi'ni pisliğe mahkum eden CHP'li Cemil Tugay'dan pişkin savunma: Biz kirletsek de bakanlık temizleyecek (AA)



"BİZ KİRLETMİŞ OLSAK DA..."

Tugay şu ifadeleri kullandı:

Neden hiçbir tarama faaliyetinde bulunmuyor. Bu yaşanan kirliliğin temizlenmesi görevi biz bile kirletmiş olsak bakanlığa ait değil mi?



Gediz'den, Liman'dan, Tersane'den ve Organize Sanayi Tesislerinden gelen kirlilik için neden bir önlem almıyor?