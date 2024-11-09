O görüntüler Nevzat Bahtiyar'a izletildi! Narin'i farklı yere mi gömmüştü? "Bak kayıtlar çıkabilir"

Duruşmanın ilk gününde (7 Kasım) cinayetin baş şüphelilerinin ifadesi alındı. Amca Salim Güran anne Yüksel Güran ve Ağabey Enes Güran itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Narin'in cesedini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise cesedi Salim'den teslim aldığını öne sürerek aileyi suçladı.