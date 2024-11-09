O görüntüler Nevzat Bahtiyar'a izletildi! Narin'i farklı yere mi gömmüştü? "Bak kayıtlar çıkabilir"

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin davanın duruşması, 3'üncü gününde sürüyor.
Duruşmanın ilk gününde (7 Kasım) cinayetin baş şüphelilerinin ifadesi alındı. Amca Salim Güran anne Yüksel Güran ve Ağabey Enes Güran itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Narin'in cesedini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise cesedi Salim'den teslim aldığını öne sürerek aileyi suçladı.
NEVZAT'A KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ İZLETİLDİ
Duruşmanın 3. gününde Nevzat Bahtiyar'a, dere yatağındaki olay yeri keşif görüntüleri izlettirildi. Mahkeme salonunda yaşanan kritik diyalog, Narin Güran'ın daha önce farklı bir noktaya gömülüp gömülmediğine dair şüpheleri artırdı.