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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul için alarm! Saat verildi! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yeni hafta soğuk ve yağışlı geçecek. Birçok kentte hava sıcaklıkları düşecek.Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde yağış başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 08:33 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 08:38
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul için alarm! Saat verildi! Kuvvetli geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yeni haftanın hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı.

Yeni rapora göre; yeni haftada hava sıcaklıkları hissedilir derece düştüğü görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Afyonkarahisar ve Karaman çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:
Rüzgârın, Marmara ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzey çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)

TEKİRDAĞ °C, 12°C
Çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu

MUĞLA °C, 20°C
Çok bulutlu

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 26°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 25°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 18°C
Çok bulutlu

KONYA °C, 13°C
Çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

RİZE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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