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Başkan Erdoğan 10 Kasım töreninde Kore Gazisi Pirağa Uzun'la yan yana! Özel olarak davet etti

Türkiye’nin en yaşlı gazilerinden biri olan 97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan, Uzun'u "10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni"ne özel olarak davet etti, gaziyle yakından ilgilendi.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 17:04 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 17:18
Başkan Erdoğan 10 Kasım töreninde Kore Gazisi Pirağa Uzun’la yan yana! Özel olarak davet etti

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümünde dua ve törenlerle anıldı.
Kore Gazisi Başkan Erdoğan ile bir araya geldi



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı.


Başkan Erdoğan, Kore Gazisi Pirağa Uzun'la özel olarak davet etti (AA)Başkan Erdoğan, Kore Gazisi Pirağa Uzun'la özel olarak davet etti (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÖZEL DAVETLİSİ

Trabzon'da yaşayan ve Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden biri olan 97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun da Başkan Erdoğan'ın özel davetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine iştirak etti.
Başkan Erdoğan, Kore Gazisi Pirağa Uzun'la özel olarak davet etti (İHA)Başkan Erdoğan, Kore Gazisi Pirağa Uzun'la özel olarak davet etti (İHA)


Erdoğan, Kore Gazisi Pirağa Uzun ile yakından ilgilenerek selamlaştı.

Daha sonra Gazi Uzun ile Başkan Erdoğan hatıra fotoğrafı çekildi.
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