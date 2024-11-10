Başkan Erdoğan 10 Kasım töreninde Kore Gazisi Pirağa Uzun’la yan yana! Özel olarak davet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÖZEL DAVETLİSİ
Trabzon'da yaşayan ve Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden biri olan 97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun da Başkan Erdoğan'ın özel davetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine iştirak etti.