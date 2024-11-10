Zafer Partililer 10 Kasım'ı şova döktü! Cami basıp sela okuyan imama hesap sormaya kalktılar: "2 dakika geç okuyamadın mı?"

Eskişehir Alem Camii'ne gelen bir cenaze için okunan sela 9.05-9.07 saatleri arasında denk gelince Zafer Partisi İl Başkanı Hasan Demir beraberindeki grupla camiyi basarak imamın neden sela okuduğunu sorguladı. İmam ise sela okunmasının kasıtlı olarak yapılmadığını, saatin denk geldiğini söyledi.



Demir'in tepkisine yanıt veren İmam ise, kasıtlı olarak yapmadığını, saatin denk geldiğini söyledi. Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir İmam'ın hareketi sonrası şu ifadelerde bulundu;

Demir: "Neden böyle bir şey yaptınız?

İmam: Neden olmasın.

Demir: Bir içtihat var. Gün 24 saatten oluşuyor Rabbim Rahmet eylesin, cenazemiz var, ben de bu mahallenin çocuğuyum başka bir yerden değil…

İmam: O saatte denk gelmiş olabilir kasıtlı bir şey yok.