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Zafer Partililer 10 Kasım'ı şova döktü! Cami basıp sela okuyan imama hesap sormaya kalktılar: "2 dakika geç okuyamadın mı?"

Eskişehir Alem Camii'ne gelen bir cenaze için okunan sela 9.05-9.07 saatleri arasında denk gelince Zafer Partisi İl Başkanı Hasan Demir beraberindeki grup camiyi bastı. Sela okuyan imama hesap sormaya kalkan Zafer Partililer, "2 dakika geç okuyamadın mı?" diyerek şova soyundu.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 17:31 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 17:35
Zafer Partililer 10 Kasım’ı şova döktü! Cami basıp sela okuyan imama hesap sormaya kalktılar: 2 dakika geç okuyamadın mı?

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Eskişehir Alem Camii'ne gelen bir cenaze için okunan sela 9.05-9.07 saatleri arasında denk gelince Zafer Partisi İl Başkanı Hasan Demir beraberindeki grupla camiyi basarak imamın neden sela okuduğunu sorguladı. İmam ise sela okunmasının kasıtlı olarak yapılmadığını, saatin denk geldiğini söyledi.

Demir'in tepkisine yanıt veren İmam ise, kasıtlı olarak yapmadığını, saatin denk geldiğini söyledi. Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir İmam'ın hareketi sonrası şu ifadelerde bulundu;

Demir: "Neden böyle bir şey yaptınız?

İmam: Neden olmasın.

Demir: Bir içtihat var. Gün 24 saatten oluşuyor Rabbim Rahmet eylesin, cenazemiz var, ben de bu mahallenin çocuğuyum başka bir yerden değil…

İmam: O saatte denk gelmiş olabilir kasıtlı bir şey yok.

Zafer Partililer 10 Kasım'ı şova döktü! Cami basıp sela okuyan imama hesap sormaya kalktılar: ʺ2 dakika geç okuyamadın mı?ʺ (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Zafer Partililer 10 Kasım'ı şova döktü! Cami basıp sela okuyan imama hesap sormaya kalktılar: ʺ2 dakika geç okuyamadın mı?ʺ (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
Demir: Denk gelme diye bir şey olabilir mi Sayın Hocam…

İmam: Olabilir tabi neden olmasın.

Demir: Bizim yılda iki dakika dik duruş sergilediğimiz bir süreçte iki dakika sabredemediniz.

İmam: Selaya engel bir şey mi?

Demir: Mevzu selaya engel değil, Elhamdülillah Müslümanız biz de, bu Camide namaz kılıyoruz, ama bu sizin yanlışınız. Biz sana sormadan hiçbir faaliyet yapmadık. Şu an sen diyorsun ben bu saatte okurum engel değil diyorsun. Sen 9'u 5 geçe sela okuyorsun.

İmam: Şu saatte diye bir şey yok.

Zafer Partililer 10 Kasım'ı şova döküp camii bastı!

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