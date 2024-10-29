TAKVİM İmamoğlu’nun kurultay planını ve tarihini açıklıyor! Truva Gökhan Günaydın... CHP’deki ’arabacı’ kavgasının altında yatan restleşme

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP
) iç hesaplaşma ve karmaşa iyiden iyiye kızıştı.
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında süregelen çekişme günden güne büyürken Özgür Özel sürece 'teknik' müdahalelerle yön vermeye çalışıyor.
'ÖZEL' FREN
Daha önce "Ekrem İmamoğlu'nun erkenden adaylığı söz konusu değil" diyen Özel son olarak "Mansur Yavaş gerçeği var" sözleriyle başına buyruk adaylık dayatmasında bulunan İmamoğlu'nu frenledi.
Ekrem İmamoğlu yine 'değişim' dedi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
TAKVİM KULİSLERE DALDI! İMAMOĞLU 'DEĞİŞİM' DEYİP KURULTAY ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Gelişme üzerine TAKVİM, Ankara kulislerinin nabzını tuttu.
Özgür Özel yönetiminden rahatsız olan ve Mansur Yavaş faktörüyle köşeye sıkışan Ekrem İmamoğlu'nun Genel Merkez'e karşı harekete geçeceği öğrenildi.
İmamoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında yer verdiği "Değişim ve dönüşüm mücadelesi devam ediyor. Yola çıktık, kararlılıkla yürüyoruz" sözleri bu durumu destekler nitelikte.
Ekrem İmamoğlu'nun Genel Merkez'deki gölgesi Gökhan Günaydın (Takvim.com.tr / Arşiv)
GÖKHAN GÜNAYDIN'DAN TRUVA! KURULTAY ZEMİNİ YOKLUYOR
CHP'li İBB Başkanı, Genel Merkez'deki gölgesi Gökhan Günaydın üzerinden kurultay zemini yokluyor.
Günaydın 26 Ekim 2024'te katıldığı bir TV yayınında "Olağanüstü kurultay için imza toplayan olursa ben hiçbir zaman 'Onlar haindir' demem. Tüzük onlara o hakkı vermiştir. Yeter sayıda insan bu partinin yönetilemediğini düşünüyorsa bunların hepsi yapılır" diyerek işaret fişeğini attı.
"Biz kurultaya giderken bizi hainlikle suçlayanlar vardı" diyen Günaydın, şöyle devam etti:
"Ne hainliği arkadaş? Ben parti tüzüğünün bana verdiği hakkı kullanıyorum. Ben o yolu yürürüm, sonuç alırım almam. Herkes için böyle. CHP doğru gitsin, parti içi demokrasiyi sağlasın, herkes herkesle daha çok dayanışma içinde olsun. Biz de önce partimize, sonra memleketimize olan görevimizi yerine getirelim"