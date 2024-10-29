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TAKVİM İmamoğlu'nun kurultay planını ve tarihini açıklıyor! Truva Gökhan Günaydın... CHP'deki 'arabacı' kavgasının altında yatan restleşme

Özgür Özel yönetiminden rahatsız olan ve Mansur Yavaş huzursuzluğu yaşayan Ekrem İmamoğlu, Genel Merkez'e karşı bayrak açıp yine 'değişim' dedi. Olağanüstü kurultay zemini yoklayan İmamoğlu, Özel'in karşısına Gökhan Günaydın'ı aday olarak çıkarmayı planlıyor. Günaydın'ın zamanlaması manidar "İmza toplayan hain değildir" çıkışı ise oldukça dikkat çekici. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki 'arabacı' kavgasını da bu yaşananlardan bağımsız okumamakta fayda var. TAKVİM, İmamoğlu'nun kurultay planını ve tarihini açıklıyor.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 11:12 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 11:16
TAKVİM İmamoğlu’nun kurultay planını ve tarihini açıklıyor! Truva Gökhan Günaydın... CHP’deki ’arabacı’ kavgasının altında yatan restleşme

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Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) iç hesaplaşma ve karmaşa iyiden iyiye kızıştı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında süregelen çekişme günden güne büyürken Özgür Özel sürece 'teknik' müdahalelerle yön vermeye çalışıyor.

CHPde adaylık kördüğümü! Ekrem İmamoğluna Özel fren... Mansur Yavaş gerçeği varCHPde adaylık kördüğümü! Ekrem İmamoğluna Özel fren... Mansur Yavaş gerçeği var

'ÖZEL' FREN

Daha önce "Ekrem İmamoğlu'nun erkenden adaylığı söz konusu değil" diyen Özel son olarak "Mansur Yavaş gerçeği var" sözleriyle başına buyruk adaylık dayatmasında bulunan İmamoğlu'nu frenledi.

Ekrem İmamoğlu yine 'değişim' dedi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Ekrem İmamoğlu yine 'değişim' dedi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

TAKVİM KULİSLERE DALDI! İMAMOĞLU 'DEĞİŞİM' DEYİP KURULTAY ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Gelişme üzerine TAKVİM, Ankara kulislerinin nabzını tuttu.

Özgür Özel yönetiminden rahatsız olan ve Mansur Yavaş faktörüyle köşeye sıkışan Ekrem İmamoğlu'nun Genel Merkez'e karşı harekete geçeceği öğrenildi.

İmamoğlu kurultay zemini yokluyor!



İmamoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında yer verdiği "Değişim ve dönüşüm mücadelesi devam ediyor. Yola çıktık, kararlılıkla yürüyoruz" sözleri bu durumu destekler nitelikte.

Ekrem İmamoğlu'nun Genel Merkez'deki gölgesi Gökhan Günaydın (Takvim.com.tr / Arşiv)Ekrem İmamoğlu'nun Genel Merkez'deki gölgesi Gökhan Günaydın (Takvim.com.tr / Arşiv)

GÖKHAN GÜNAYDIN'DAN TRUVA! KURULTAY ZEMİNİ YOKLUYOR

CHP'li İBB Başkanı, Genel Merkez'deki gölgesi Gökhan Günaydın üzerinden kurultay zemini yokluyor.

Günaydın 26 Ekim 2024'te katıldığı bir TV yayınında "Olağanüstü kurultay için imza toplayan olursa ben hiçbir zaman 'Onlar haindir' demem. Tüzük onlara o hakkı vermiştir. Yeter sayıda insan bu partinin yönetilemediğini düşünüyorsa bunların hepsi yapılır" diyerek işaret fişeğini attı.

"Biz kurultaya giderken bizi hainlikle suçlayanlar vardı" diyen Günaydın, şöyle devam etti:

"Ne hainliği arkadaş? Ben parti tüzüğünün bana verdiği hakkı kullanıyorum. Ben o yolu yürürüm, sonuç alırım almam. Herkes için böyle. CHP doğru gitsin, parti içi demokrasiyi sağlasın, herkes herkesle daha çok dayanışma içinde olsun. Biz de önce partimize, sonra memleketimize olan görevimizi yerine getirelim"

Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)

İMAMOĞLU'NUN ÖZGÜR ÖZEL'E KARŞI GÖKHAN GÜNAYDIN PLANI

Zamanlaması manidar "Kurultay için imza toplayan hain değildir" çıkışı sonrası CHP mahallesinin arka sokaklarında Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'e karşı Gökhan Günaydın'ı genel başkan adayı olarak çıkaracağı dillendirilmeye başlandı.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN TARİH VERİLDİ

Kurultay için tarih de verildi. İmamoğlu'nun Şubat 2025'te olağanüstü kurultay yaptırmak için tüm şartları zorlayacağı değerlendiriliyor.

Koruma ve makam aracı krizinin altında Özgür Özel - Kılıçdaroğlu restleşmesi yatıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)Koruma ve makam aracı krizinin altında Özgür Özel - Kılıçdaroğlu restleşmesi yatıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)


CHP'DEKİ ARABACI KAVGASININ ALTINDA NE YATIYOR?

CHP içerisindeki 'arabacı' kavgasını da bu yaşananlardan bağımsız olarak görmemekte fayda var...

Koruma ekiplerinin yemek ödeneklerinin kesilmesi sonrası Kılıçdaroğlu'nun makam araçlarını Genel Merkez'e iade etmesinin altında halef - selef restleşmesi yatıyor.

Kılıçdaroğlu ve ekibinin Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'e karşı atacağı adımlara koşulsuz destek vereceği görülüyor.

Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır (Takvim.com.tr / Arşiv)Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır (Takvim.com.tr / Arşiv)


Öte yandan CHP içindeki 'Özgürcüler' ve 'Kemalciler' birbirine girdi.

ÖZGÜRCÜLER VE KEMALCİLER BİRBİRİNE GİRDİ

Özel, Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibine yönelik "100 bin lira yemek yemişler, Ankara dışında öderiz Ankara'dayken gelsinler karavanadan yesinler" ifadelerini kullandı. Makam aracını da kendisinin tahsis ettiğini söyledi. Özel'e yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da "Bir koruma aracı var. Aynı model koruma aracı, bir Kemal Bey'de var, bir Özgür Bey'de var. Kemal Bey'deki araçların giderleri karşılanıyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ömer Topsakal'dan Ali Mahir Başarır'a zehir zemberek sözler (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ömer Topsakal'dan Ali Mahir Başarır'a zehir zemberek sözler (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"HADSİZLER, AHLAKSIZLAR, TERBİYESİZLER"

Bu sözlere Kılıçdaroğlu cephesinden zehir zemberek bir yanıt geldi.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ömer Topsakal, aracın partiye ait olmadığını belirtip korumaların devlet görevlisi olduğunu söyledi.

Topsakal, Başarır'a ithafen "Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir şeyi hak edip etmemesine karar vermek, sizin haddinizi, kapasitenizi ve maalesef ahlakınızı fersah fersah aşacak bir kavramdır, bu üç. Haddinizi bilecek ahlaki birikim veya parti terbiyeniz yoksa, bunu bir gurur meselesine dönüştürmeden, en küçük ilçe örgütümüzden destek almanızı öneririm" paylaşımında bulundu.

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