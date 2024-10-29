TAKVİM İmamoğlu’nun kurultay planını ve tarihini açıklıyor! Truva Gökhan Günaydın... CHP’deki ’arabacı’ kavgasının altında yatan restleşme

Ekrem İmamoğlu'nun Genel Merkez'deki gölgesi Gökhan Günaydın (Takvim.com.tr / Arşiv)



GÖKHAN GÜNAYDIN'DAN TRUVA! KURULTAY ZEMİNİ YOKLUYOR



CHP'li İBB Başkanı, Genel Merkez'deki gölgesi Gökhan Günaydın üzerinden kurultay zemini yokluyor.



Günaydın 26 Ekim 2024'te katıldığı bir TV yayınında "Olağanüstü kurultay için imza toplayan olursa ben hiçbir zaman 'Onlar haindir' demem. Tüzük onlara o hakkı vermiştir. Yeter sayıda insan bu partinin yönetilemediğini düşünüyorsa bunların hepsi yapılır" diyerek işaret fişeğini attı.



"Biz kurultaya giderken bizi hainlikle suçlayanlar vardı" diyen Günaydın, şöyle devam etti:

"Ne hainliği arkadaş? Ben parti tüzüğünün bana verdiği hakkı kullanıyorum. Ben o yolu yürürüm, sonuç alırım almam. Herkes için böyle. CHP doğru gitsin, parti içi demokrasiyi sağlasın, herkes herkesle daha çok dayanışma içinde olsun. Biz de önce partimize, sonra memleketimize olan görevimizi yerine getirelim"