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CHP'li Sevda Erdan Kılıç "araç filosu" yalanını söyledi trol medyası manşetlere taşıdı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

CHP ve trol medyası yeni bir algı operasyonuna soyundu. CHP'li İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 2025 bütçesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 500 araç tahsis edileceğini iddia etti. İddiasını "Tasarruf bahane, filo şahane" sözleriyle devam ettirdi. CHP'li vekilin iddiası partinin fonladığı trol medyasında manşetlere taşındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan CHP'li vekilin "araç filosu" iddiası ve söz konusu iddiayı haberleştiren CHP'nin fonlandığı trol medyaya tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İddia edilen 500 taşıtın doğrudan bakanlığımız ile ilgisi olmayıp Bütçe Kanununa ekli T cetvelinde de söz konusu taşıtların kullanım yeri olarak "Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere" ifadesi açıkça yer almaktadır" denildi.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 10:01 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 10:21
CHP’li Sevda Erdan Kılıç araç filosu yalanını söyledi trol medyası manşetlere taşıdı! Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan açıklama

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Ekonomide atılan önemli adımların biri de kamuda tasarruf olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuda tasarruf tedbirlerini geçtiğimiz Mayıs ayında açıklamıştı.

Ekonomideki hamleler uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından bile takdir edilirken CHP yeni bir algı operasyonuna kollarını sıvadı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan KılıçCHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç

YALAN MERKEZİ CHP
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 2025 yılı bütçe teklifinde kamuya alınacak 2 bin 298 araçtan 500'ünün Hazine ve Maliye Bakanlığı'na alınacağını iddia etti.

CHP'nin trol medyası iş başında (Ekran görüntüsü)CHP'nin trol medyası iş başında (Ekran görüntüsü)

Kılıç, "Kamuya araç alımını yasaklayan Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ise filo kuruyor. Merkezi yönetim bütçesinden tam 500 araç istedi. Tasarruf bahane, filo şahane" ifadelerini kullandı.

CHP'nin trol medyası iş başında (Ekran görüntüsü)CHP'nin trol medyası iş başında (Ekran görüntüsü)

CHP'Lİ VEKİLİN YALANINI TROL MEDYASI SERVİS ETTİ
Kılıç'ın bu açıklamaları tabiiki CHP'nin fonladığı trol medyası tarafından servis edildi.

CHP'li vekilin yalanını böyle servis ettiler (Ekran görüntüsü)CHP'li vekilin yalanını böyle servis ettiler (Ekran görüntüsü)

T24, Cumhuriyet, Halk TV, Evrensel ve Yeniçağ gazetesi Hazine ve Maliye Bakanlığı iddiasını "Mehmet Şimşek kendisine filo kuruyor" sözleriyle manşetlere taşıdılar.

CHP'li vekilin yalanını böyle servis ettiler (Ekran görüntüsü)CHP'li vekilin yalanını böyle servis ettiler (Ekran görüntüsü)

BAKANLIKTAN İDDİALARA YALANLAMA

Ancak halkı galeyana getirmek için yalan haber girmekten imtina etmeyen CHP medyasının algısı bakanlığın açıklamasıyla çöktü.

CHP'li vekilin yalanını böyle servis ettiler (Ekran görüntüsü)CHP'li vekilin yalanını böyle servis ettiler (Ekran görüntüsü)

Bakanlıktan yapılan açıklamada "İddia edilen 500 taşıtın doğrudan bakanlığımız ile ilgisi olmayıp Bütçe Kanununa ekli T cetvelinde de söz konusu taşıtların kullanım yeri olarak "Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere" ifadesi açıkça yer almaktadır" denildi.

Bakanlığın iddialar hakkındaki açıklaması (X)Bakanlığın iddialar hakkındaki açıklaması (X)

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

CHP İzmir Milletvekili Sayın Sevda Erdan Kılıç'ın "Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 yılı bütçesiyle kendisine 500 araç almayı planlıyor" iddiası gerçek dışıdır. Sayın vekil konu ile ilgili dün bilgilendirilmiş olup yanlış anlamasından kaynaklı gerekli düzeltmeyi kendisinin de yapacağını söylemiştir.

Ancak bazı gazetelerde konunun gerçek dışı şekilde, "Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor" başlıklarıyla işlendiği için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zaruri görülmüştür.

Bilindiği üzere, Taşıt Kanunu gereğince bütçede öngörülmediği sürece taşıt satın alınması mümkün bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yıl içinde başka kurumların ortaya çıkan acil ve zorunlu taşıt ihtiyaçlarının da karşılanması gerekmektedir.

Dolayısıyla İddia edilen 500 taşıtın doğrudan bakanlığımız ile ilgisi olmayıp Bütçe Kanununa ekli T cetvelinde de söz konusu taşıtların kullanım yeri olarak "Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere" ifadesi açıkça yer almaktadır.

Bu çerçevede iddia edilen 500 araç, Bakanlığımızın kullanımına tahsis edilmemekte olup, kamu idarelerinin zorunlu taşıt ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, tasfiye karşılığında ve kamu alım garantisi kapsamında yerli ve elektrikli TOGG tahsis edilmesi planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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