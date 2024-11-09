CHP'li Sevda Erdan Kılıç "araç filosu" yalanını söyledi trol medyası manşetlere taşıdı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Ekonomide atılan önemli adımların biri de kamuda tasarruf olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuda tasarruf tedbirlerini geçtiğimiz Mayıs ayında açıklamıştı.
Ekonomideki hamleler uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından bile takdir edilirken CHP yeni bir algı operasyonuna kollarını sıvadı.
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç
YALAN MERKEZİ CHP
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 2025 yılı bütçe teklifinde kamuya alınacak 2 bin 298 araçtan 500'ünün Hazine ve Maliye Bakanlığı'na alınacağını iddia etti.
CHP'nin trol medyası iş başında (Ekran görüntüsü)
Kılıç, "Kamuya araç alımını yasaklayan Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ise filo kuruyor. Merkezi yönetim bütçesinden tam 500 araç istedi. Tasarruf bahane, filo şahane" ifadelerini kullandı.
CHP'nin trol medyası iş başında (Ekran görüntüsü)
CHP'Lİ VEKİLİN YALANINI TROL MEDYASI SERVİS ETTİ
Kılıç'ın bu açıklamaları tabiiki CHP'nin fonladığı trol medyası tarafından servis edildi.
CHP'li vekilin yalanını böyle servis ettiler (Ekran görüntüsü)
T24, Cumhuriyet, Halk TV, Evrensel ve Yeniçağ gazetesi Hazine ve Maliye Bakanlığı iddiasını "Mehmet Şimşek kendisine filo kuruyor" sözleriyle manşetlere taşıdılar.
CHP'li vekilin yalanını böyle servis ettiler (Ekran görüntüsü)
BAKANLIKTAN İDDİALARA YALANLAMA
Ancak halkı galeyana getirmek için yalan haber girmekten imtina etmeyen CHP medyasının algısı bakanlığın açıklamasıyla çöktü.
CHP'li vekilin yalanını böyle servis ettiler (Ekran görüntüsü)
Bakanlıktan yapılan açıklamada "İddia edilen 500 taşıtın doğrudan bakanlığımız ile ilgisi olmayıp Bütçe Kanununa ekli T cetvelinde de söz konusu taşıtların kullanım yeri olarak "Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere" ifadesi açıkça yer almaktadır" denildi.