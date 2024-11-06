İblis başı Fetullah Gülen’in torunu Hayreddin Kalaç ABD askeri çıktı!

Türkiye'ye yıllardır kumpas kurarak devleti ele geçirmeyi hedefleyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen öldü ancak ailesi ABD askerliğine devam ediyor...
FETÖ'cülerin ABD'deki konforlu hayatları ve lüks yaşam tarzları giderek daha görünür hale geliyor.
DAMAT KADROSUNUN KİLİT İSMİ LÜKS İÇİNDE!
Örgütün elebaşı Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan Adem Kalaç, ABD'de lüks bir yaşam sürüyor ve FETÖ içinde "damat" kadrosunun kilit isimlerinden biri olarak biliniyor.