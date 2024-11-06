İblis başı Fetullah Gülen’in torunu Hayreddin Kalaç ABD askeri çıktı!

DAMAT KADROSUNUN KİLİT İSMİ LÜKS İÇİNDE! Örgütün elebaşı Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan Adem Kalaç, ABD'de lüks bir yaşam sürüyor ve FETÖ içinde "damat" kadrosunun kilit isimlerinden biri olarak biliniyor.

FETÖ'cülerin ABD'deki konforlu hayatları ve lüks yaşam tarzları giderek daha görünür hale geliyor.

Türkiye'ye yıllardır kumpas kurarak devleti ele geçirmeyi hedefleyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen öldü ancak ailesi ABD askerliğine devam ediyor...

Fetullah Gülen'in bizzat yetiştirdiği "mollalar" arasında yer alan Adem Kalaç, FETÖ'nün ABD'deki medya ayağını yürüten Ebru TV'de yöneticilik yaptı. Kalaç, örgüt içinde "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu'nun da bacanağı olarak örgütün en derin sırlarına vakıf bir konumda bulunuyor...

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN YEĞENDEN TORUNU ABD ASKERİ ÇIKTI

Kalaç'ın dört çocuğundan biri olan Hayreddin Kalaç'ın ABD ordusunda subay olarak görev yaptığı öğrenildi. New Jersey'de, ABD ordusuna subay yetiştiren The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers University'den 23 Mayıs 2023'te Teğmen rütbesiyle mezun olan Hayreddin Kalaç, ABD subayı olarak görev alıyor.

FETÖ'nün yeğeni ABD askeri Hayreddin Kalaç

Kalaç'ın mezuniyet törenine ailesi de katıldı; FETÖ elebaşının yeğeni olan annesi Hansa Zeynep Kalaç ve babası Adem Kalaç da törende hazır bulundu.