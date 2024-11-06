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İblis başı Fetullah Gülen'in torunu Hayreddin Kalaç ABD askeri çıktı!

Türkiye'ye yıllardır kumpas kuran ve hain darbe girişimleriyle devleti ele geçirmeyi hedefleyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ölse de yakınları ABD "askerliğine" devam ediyor! Dini kullanarak duyguları istismar eden maddi ve manevi çıkar elde eden Gülen'in torunu Hayreddin Kalaç'ın ABD askeri olduğu öğrenildi. The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers University’den 23 Mayıs 2023 tarihinde mezun olan Kalaç, ABD ordusunda subay olarak görevine devam ediyor.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 10:17 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 10:30
İblis başı Fetullah Gülen’in torunu Hayreddin Kalaç ABD askeri çıktı!

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Türkiye'ye yıllardır kumpas kurarak devleti ele geçirmeyi hedefleyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen öldü ancak ailesi ABD askerliğine devam ediyor...

FETÖ'cülerin ABD'deki konforlu hayatları ve lüks yaşam tarzları giderek daha görünür hale geliyor.

FETÖ elebaşı Gülen ölmeden önceki görüntüleri (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)FETÖ elebaşı Gülen ölmeden önceki görüntüleri (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

DAMAT KADROSUNUN KİLİT İSMİ LÜKS İÇİNDE!
Örgütün elebaşı Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan Adem Kalaç, ABD'de lüks bir yaşam sürüyor ve FETÖ içinde "damat" kadrosunun kilit isimlerinden biri olarak biliniyor.

Fetullah Gülen'in bizzat yetiştirdiği "mollalar" arasında yer alan Adem Kalaç, FETÖ'nün ABD'deki medya ayağını yürüten Ebru TV'de yöneticilik yaptı. Kalaç, örgüt içinde "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu'nun da bacanağı olarak örgütün en derin sırlarına vakıf bir konumda bulunuyor...

FETÖ'nün yeğeni ABD askeri Hayreddin KalaçFETÖ'nün yeğeni ABD askeri Hayreddin Kalaç

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN YEĞENDEN TORUNU ABD ASKERİ ÇIKTI
Kalaç'ın dört çocuğundan biri olan Hayreddin Kalaç'ın ABD ordusunda subay olarak görev yaptığı öğrenildi. New Jersey'de, ABD ordusuna subay yetiştiren The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers University'den 23 Mayıs 2023'te Teğmen rütbesiyle mezun olan Hayreddin Kalaç, ABD subayı olarak görev alıyor.

FETÖ'nün yeğeni ABD askeri Hayreddin KalaçFETÖ'nün yeğeni ABD askeri Hayreddin Kalaç

Kalaç'ın mezuniyet törenine ailesi de katıldı; FETÖ elebaşının yeğeni olan annesi Hansa Zeynep Kalaç ve babası Adem Kalaç da törende hazır bulundu.

FETÖ'cü Kalaç'ın mezuniyet töreniFETÖ'cü Kalaç'ın mezuniyet töreni

ABD'DE LÜKS VE KONFOR İÇİNDE YAŞAYAN ÖRGÜT ÜYELERİ
Örgüt elebaşı ve yakın çevresinin, Türkiye'ye ihanet ederek elde ettikleri kazançlarla ABD'de refah içinde yaşadıkları gerçeği, FETÖ'nün sözde savunduğu "dini ve ahlaki değerlere" ne kadar uzak olduklarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Türkiye'de binlerce insanın maddi ve manevi çöküşüne yol açan örgütün, aslında kendi menfaatleri ve gücü uğruna hareket ettiği, ABD'deki şaşaalı hayatlarıyla artık açıkça görülüyor.

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