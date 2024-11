İblis başı Fetullah Gülen’in torunu Hayreddin Kalaç ABD askeri çıktı!

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN YEĞENDEN TORUNU ABD ASKERİ ÇIKTI

Kalaç'ın dört çocuğundan biri olan Hayreddin Kalaç'ın ABD ordusunda subay olarak görev yaptığı öğrenildi. New Jersey'de, ABD ordusuna subay yetiştiren The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers University'den 23 Mayıs 2023'te Teğmen rütbesiyle mezun olan Hayreddin Kalaç, ABD subayı olarak görev alıyor.

FETÖ'nün yeğeni ABD askeri Hayreddin Kalaç

Kalaç'ın mezuniyet törenine ailesi de katıldı; FETÖ elebaşının yeğeni olan annesi Hansa Zeynep Kalaç ve babası Adem Kalaç da törende hazır bulundu.