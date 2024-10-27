FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 5 ay önce mi öldü? Bomba iddia: Boş tabutu gömdüler

Aniden öldü bir kalp kriziyle veya öldürdüler. Gülen'e bir günlük ilacını vermeseler ölür zaten. Acilen bir şey oldu ve onu apar topar Cevdet'in evine taşıdılar cenazeyi taşıdılar aslında Gülen'i değil. Ebuseleme'nin konuşmaları da kesinlikle Gülen hayatta olsa o konuşmaları onun yüzde 1'ini yapması mümkün değildir. Topluma yalan söylüyorlar. Kendi tabanlarına da yalan söylüyorlar.

"BANA GÖRE BİR LEŞ" Gerçek yüzünü bilsinler bana göre bir leş o nereye gömülürse gömülsün benim için önemi yok ama kendi tabanlarını böyle kandırıyorlar.

YÜZLERİ MASKELİ FETÖ'CÜLER Şeytan görsün yüzlerini. Kaçtıkları için firari oldukları için basına yansıyacağını bildikleri için yüzlerini gizlemişlerdir. Bunlar zaten hiçbir zaman yüzlerini açmadılar ki hep gizlediler. Onlar için normal bir hareket o. Kesinlikle ihanetlerinden vazgeçmeyeceklerdir. Bunlar hain. Bir kere ihanet eden her zaman ihanet eder.

Yazar Latif Erdoğan (A Haber canlı yayını)

"O BOŞLUĞU DOLDURMALARI MÜMKÜN DEĞİL"

Gülen devlete talip bir insandı. Devleti ele geçirmek için hareket yaptı. Ondan dolayı kendisinden sonra hiç kimseyi bırakmadı. Devlet olacaktır. Ütopyası buydu. Ondan sonrası diye bir şey yoktu. O boşluğu hiçbirisinin doldurması mümkün değil. 3 koyun gidemezler. Hiçbir karşılıkları yoktur. Kendi çocukları evlatları bile onları dinleyecek durumda değil. Şahsiyetsiz karaktersiz insanlar bunlar. Sırtlarını Gülen'e dayadıkları için o pozisyonu kullandılar. Takke düştü kel göründü.

YENİ ELEBAŞI KİM OLACAK?

Bana göre İngiliz istihbaratı bunları devraldı. Onlar kimi tayin ederse o olacak. Artık ABD o tarz bir yapıyı sırtında taşımak istemez. İslam aleyhinde kullanmayı da İngilizler iyi bilir. Kurmayı da iyi bilirler yönetmeyi de iyi bilirler. İngilizlerin de yöntemi böl parçala yönettir. Bundan sonra tamamen İslam aleyhinde kullanırlar."