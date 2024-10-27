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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 5 ay önce mi öldü? Bomba iddia: Boş tabutu gömdüler

Papazlar gibi gömülen hain FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD’de vatansız olarak cehenneme gitti. Gülen’in cenazesi İncil’den pasajlar okunarak abdestsiz ve tekbirsiz gömüldü. Gülen’in ölümü hakkında dikkat çeken iddialarda bulunan Yazar Latif Erdoğan, elebaşı hainin aslında Mayıs ayında öldüğünü örgüt tabanını kandırmak için boş tabutla tören yapıldığını iddia etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 16:57 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 17:03
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 5 ay önce mi öldü? Bomba iddia: Boş tabutu gömdüler

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FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünden sonra örgütte neler olacak? FETÖ'nün başına kim geçecek? Güvenlik kaynaklarına göre iki grup arasında liderlik yarışı var.

Yazar Latif Erdoğan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sözde cenaze töreni (Takvim Foto Arşiv)FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sözde cenaze töreni (Takvim Foto Arşiv)

İşte o açıklamalardan satır başları;

"Benim temel felsefem değişik. Ben 29 Mayıs'ta o kişinin öldüğüne inanıyorum. Bilgiyle bunu söylüyorum. Kendi örgütlerinden bile 5 ay gizlediler toparlanmak için bir araya gelmek için. O tamamen bir tiyatroydu. Cenaze merasimi dedikleri şey seremoniydi. Boş bir tabuta abdestsiz namaz kıldılar. Kesinlikle Gülen o gömdük dedikleri yerde değil. O boş tabutu gömdüler oraya.

Yazar Latif Erdoğan (A Haber canlı yayını)Yazar Latif Erdoğan (A Haber canlı yayını)

İslam'dan ne kadar uzaklaştıkları orada manevi olarak bizim kabul ettiğimiz hiçbir şeyi yapmamalarıyla da belli. Hiçbirinin yüzünde de en yakınlarının yüzünde de taze bir acı yoktu. Hepsi sahtekar yapmacık hareketler. Ben şunu iddia ediyorum Ahmet Kurucan veya Cevdet Türkyolu hangisi olursa talep üzerine yemin ederek söylesinler bu tabutta Fetullah Gülen vardı diye ben o zaman bütün dediklerimden vazgeçeceğim. Yalan söylüyorlar. Tabanlarını böyle kandırıyorlar. Toparlanmak için vakit kazanmak için.

FETÖ'cü hain Adil Öksüz cenazede görüntülendi (Takvim Foto Arşiv)FETÖ'cü hain Adil Öksüz cenazede görüntülendi (Takvim Foto Arşiv)

"GÜLEN'İ DEĞİL CENAZEYİ TAŞIDILAR"

Aniden öldü bir kalp kriziyle veya öldürdüler. Gülen'e bir günlük ilacını vermeseler ölür zaten. Acilen bir şey oldu ve onu apar topar Cevdet'in evine taşıdılar cenazeyi taşıdılar aslında Gülen'i değil. Ebuseleme'nin konuşmaları da kesinlikle Gülen hayatta olsa o konuşmaları onun yüzde 1'ini yapması mümkün değildir. Topluma yalan söylüyorlar. Kendi tabanlarına da yalan söylüyorlar.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son görüntüsü (Takvim Foto Arşiv)FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son görüntüsü (Takvim Foto Arşiv)

"BANA GÖRE BİR LEŞ"
Gerçek yüzünü bilsinler bana göre bir leş o nereye gömülürse gömülsün benim için önemi yok ama kendi tabanlarını böyle kandırıyorlar.

FETÖ'cü firariler elebaşının cenazesinde (Takvim Foto Arşiv)FETÖ'cü firariler elebaşının cenazesinde (Takvim Foto Arşiv)

YÜZLERİ MASKELİ FETÖ'CÜLER
Şeytan görsün yüzlerini. Kaçtıkları için firari oldukları için basına yansıyacağını bildikleri için yüzlerini gizlemişlerdir. Bunlar zaten hiçbir zaman yüzlerini açmadılar ki hep gizlediler. Onlar için normal bir hareket o. Kesinlikle ihanetlerinden vazgeçmeyeceklerdir. Bunlar hain. Bir kere ihanet eden her zaman ihanet eder.

Yazar Latif Erdoğan (A Haber canlı yayını)Yazar Latif Erdoğan (A Haber canlı yayını)

"O BOŞLUĞU DOLDURMALARI MÜMKÜN DEĞİL"

Gülen devlete talip bir insandı. Devleti ele geçirmek için hareket yaptı. Ondan dolayı kendisinden sonra hiç kimseyi bırakmadı. Devlet olacaktır. Ütopyası buydu. Ondan sonrası diye bir şey yoktu. O boşluğu hiçbirisinin doldurması mümkün değil. 3 koyun gidemezler. Hiçbir karşılıkları yoktur. Kendi çocukları evlatları bile onları dinleyecek durumda değil. Şahsiyetsiz karaktersiz insanlar bunlar. Sırtlarını Gülen'e dayadıkları için o pozisyonu kullandılar. Takke düştü kel göründü.

YENİ ELEBAŞI KİM OLACAK?

Bana göre İngiliz istihbaratı bunları devraldı. Onlar kimi tayin ederse o olacak. Artık ABD o tarz bir yapıyı sırtında taşımak istemez. İslam aleyhinde kullanmayı da İngilizler iyi bilir. Kurmayı da iyi bilirler yönetmeyi de iyi bilirler. İngilizlerin de yöntemi böl parçala yönettir. Bundan sonra tamamen İslam aleyhinde kullanırlar."

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