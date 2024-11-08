Başkan Erdoğan’dan teröristana müsaade yok mesajı: 30-40 kilometrelik derinlik meselesi aynen devam edecek! | Kayyum çıkışı: Yargıyı tebrik ediyorum

Kırgızistan 'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Macaristan 'a geçerek Avrupa Siyasi Topluluğu 5. Zirvesine iştirak etti.

Terörle mücadelede geri adım atılmayacağının altını çizen Erdoğan kayyumlarla ilgi olarak ise, "Dedik ki; 'kesinlikle hak eden makama oturur ama hak etmeyen, makamını suiistimal eden, kesinlikle bedelini öder. Yargı, başsavcı ve savcılar bu konuda çok ciddi bir dirayet ortaya koyuyorlar. Ben bu dirayetleri sebebiyle yargıyı tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan Kırgızistan ve Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)

İşte Erdoğan'a sorulan o sorular ve yanıtları...

SORU: Türkiye'nin Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de yürüttüğü askeri harekatlarda sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma ve bölgeyi teröristlerden tamamıyla arındırma politikasında kararlılığımız tam. Terörü kaynağında yok etme anlayışını vurguluyorsunuz. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde terörle mücadelede nasıl adımlar atılacak?

"AYNEN DEVAM EDECEK"

Terörle mücadelemizde değişen bir şey olmayacak. Kararlılığımızı aynı şekilde devam ettireceğiz. Bu 30-40 kilometrelik derinlik meselesi aynen devam edecek. Şu an itibariyle Suriye ve Irak'taki derinliklere girme, oradaki teröristleri takip etme ve terörü kaynağında kurutma mücadelemiz tavizsiz devam ediyor. Sınırlarımızın ötesinde bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğimizi sözle ifade ettiğimiz gibi, fiilen de ortaya koyuyoruz. Bu mücadeleden geri adım atma, mücadeleyi gevşetme asla söz konusu değildir, bu olmayacaktır. Terörist unsurlara bırakılabilecek en küçük boşluğun ulusal güvenliğimize yönelik büyük bir tehdit olduğunun bilincindeyiz ve boşluk bırakmadan terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye, kendini korumak için gereken önlemleri almaktan asla çekinmeyecek. Sınır güvenliğimize yönelik attığımız her adım, teröristlerin geçiş yollarını kapatmayı hedefliyor ve gelişmiş teknoloji ve personel yığınakları ile sınır güvenliğimizi artırıyoruz. Biz terörle kesintisiz bir mücadele halindeyiz ve bu ancak son terörist etkisiz hale getirilince ülkemize yönelik bu tehdit ortadan kaldırılınca biter.