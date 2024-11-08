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Başkan Erdoğan'dan teröristana müsaade yok mesajı: 30-40 kilometrelik derinlik meselesi aynen devam edecek! | Kayyum çıkışı: Yargıyı tebrik ediyorum

Kırgızistan ve Macaristan'a ziyaret gerçekleştiren Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörle mücadeleden taviz verilmeyeceğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Bu 30-40 kilometrelik derinlik meselesi aynen devam edecek. Şu an itibariyle Suriye ve Irak’taki derinliklere girme, oradaki teröristleri takip etme ve terörü kaynağında kurutma mücadelemiz tavizsiz devam ediyor. " ifadelerini kullandı. CHP ve DEM'li belediyelere atanan kayyumlara ilişkin soruyu da yanıtlayan Erdoğan, terör ve siyasetin bir arada gitmeyeceğini hatırlatarak, "Dedik ki; ‘kesinlikle hak eden makama oturur ama hak etmeyen, makamını suiistimal eden, kesinlikle bedelini öder. Yargı, başsavcı ve savcılar bu konuda çok ciddi bir dirayet ortaya koyuyorlar. Ben bu dirayetleri sebebiyle yargıyı tebrik ediyorum." dedi.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 11:59 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 12:44
Başkan Erdoğan’dan teröristana müsaade yok mesajı: 30-40 kilometrelik derinlik meselesi aynen devam edecek! | Kayyum çıkışı: Yargıyı tebrik ediyorum

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Kırgızistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Macaristan'a geçerek Avrupa Siyasi Topluluğu 5. Zirvesine iştirak etti.

Erdoğan ziyaretler sonrası dönüştü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'dan teröristana müsaade yok mesajı

Terörle mücadelede geri adım atılmayacağının altını çizen Erdoğan kayyumlarla ilgi olarak ise, "Dedik ki; 'kesinlikle hak eden makama oturur ama hak etmeyen, makamını suiistimal eden, kesinlikle bedelini öder. Yargı, başsavcı ve savcılar bu konuda çok ciddi bir dirayet ortaya koyuyorlar. Ben bu dirayetleri sebebiyle yargıyı tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan Kırgızistan ve Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan Kırgızistan ve Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)

İşte Erdoğan'a sorulan o sorular ve yanıtları...

SORU: Türkiye'nin Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de yürüttüğü askeri harekatlarda sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma ve bölgeyi teröristlerden tamamıyla arındırma politikasında kararlılığımız tam. Terörü kaynağında yok etme anlayışını vurguluyorsunuz. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde terörle mücadelede nasıl adımlar atılacak?

"AYNEN DEVAM EDECEK"
Terörle mücadelemizde değişen bir şey olmayacak. Kararlılığımızı aynı şekilde devam ettireceğiz. Bu 30-40 kilometrelik derinlik meselesi aynen devam edecek. Şu an itibariyle Suriye ve Irak'taki derinliklere girme, oradaki teröristleri takip etme ve terörü kaynağında kurutma mücadelemiz tavizsiz devam ediyor. Sınırlarımızın ötesinde bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğimizi sözle ifade ettiğimiz gibi, fiilen de ortaya koyuyoruz. Bu mücadeleden geri adım atma, mücadeleyi gevşetme asla söz konusu değildir, bu olmayacaktır. Terörist unsurlara bırakılabilecek en küçük boşluğun ulusal güvenliğimize yönelik büyük bir tehdit olduğunun bilincindeyiz ve boşluk bırakmadan terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye, kendini korumak için gereken önlemleri almaktan asla çekinmeyecek. Sınır güvenliğimize yönelik attığımız her adım, teröristlerin geçiş yollarını kapatmayı hedefliyor ve gelişmiş teknoloji ve personel yığınakları ile sınır güvenliğimizi artırıyoruz. Biz terörle kesintisiz bir mücadele halindeyiz ve bu ancak son terörist etkisiz hale getirilince ülkemize yönelik bu tehdit ortadan kaldırılınca biter.

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SORU: Sınır ötesinde PKK'ya yönelik operasyonlar devam ederken, yurt içinde terörle mücadelenin kapsamı yerel yönetimler üzerinden mi genişletilecek? Çünkü, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerinde de Esenyurt Belediyesinde olduğu gibi bir süreç yaşanmıştı. Ahmet Özer'in ve diğer terörle bağlantılı, terör suçundan yargılanan isimler hakkında CHP'nin de birtakım söylemleri ve açıklamaları olmuştu. Ancak tam da iç cepheyi kuvvetlendirme mesajları verilirken CHP'nin bu söyledikleri ne anlama geliyor? CHP ve DEM'in içerisinde bir panik havası olduğunu da görüyoruz. Bu paniğin ana sebebi Kandil'in baskısı mı?

Başkan Erdoğan Budapeşte (AA)Başkan Erdoğan Budapeşte (AA)

"YARGIYI TEBRİK EDİYORUM"
Bu konuda Kandil'in baskısı olur veya olmaz bu önemli değil. Seçim kampanyasında bir şey söylemiştik. Dedik ki; 'kesinlikle hak eden makama oturur ama hak etmeyen, makamını suiistimal eden, kesinlikle bedelini öder. Yargı, başsavcı ve savcılar bu konuda çok ciddi bir dirayet ortaya koyuyorlar. Ben bu dirayetleri sebebiyle yargıyı tebrik ediyorum. Bu süreç içerisinde attıkları adımlarla aldıkları mesafeyle ben inanıyorum ki halkımın güvenini de kazanıyorlar. Çünkü yargı eğer dik durursa halkımın da yargıya olan güveni artarak devam eder. Terörle demokrasinin, terörle sivil siyasetin aynı koltukta taşınmayacağını her zaman söyledik, söylüyoruz.

Seçilmiş olmak, kimseye terörle kol kola, yan yana yürüme hakkı vermez. Siyasetçinin görevi halkına, şehrine, ilçesine hizmettir; bölücü elebaşlarına hizmetçilik yapmak değildir. Milletin imkanlarının, Kandil'deki ve Avrupa'daki terör baronlarına veya bölücü örgütün şehir yapılanmasına peşkeş çekilmesine göz yummayız. Adı geçen şahıslarla ilgili yargı kararları, deliller, iddialar, bilgi ve belgeler ile yürütülen soruşturmaları hep beraber takip ediyoruz. Yargıdan, artık ayyuka çıkan bu vahim iddiaları ve suçu görmezden gelmesini bekleyemeyiz. Muhalefet yargıyı görevini yaptığı için baskı altına almaya kalkmamalıdır. Hele hele savcıları tehdit etmek, hukuk insanlarını hedef göstermek ve onlara hakaret etmek tam anlamıyla eşkıyalıktır. Biz bu baskılara, bu hakaretlere boyun eğmeyiz. Siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruruz, ama tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz.

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