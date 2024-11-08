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Terör örgütü PKK'ya Irak ve Suriye'de darbe: 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 11:15 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 11:15
Terör örgütü PKK’ya Irak ve Suriye’de darbe: 16 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin paylaşımı (Sosyal medya)MSB'nin paylaşımı (Sosyal medya)


MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

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