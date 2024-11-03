CHP’de ‘Ebru Gündeş’ krizi! 69 milyonluk israf Özgür Özel’i bile isyan ettirdi: Mansur Yavaş’tan jet açıklama

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin vatandaşa hizmet için harcaması gereken kamu kaynaklarını yüksek ücretli konsere harcamasına tepkiler sürmeye devam ediyor.
ŞEVVAL ŞAM VE HADİSE'YE MİLYONLUK KONSER ÜCRETİ
İzmir Konak'ta Şevval Sam'ın vereceği konser için 5.3 milyon lira alacağının ortaya çıkmasının ardından, belediye etkinliği iptal etti.
Ardından Sam'ın Ankara Çankaya'da sahneye çıkacağı ilan edildi. Ancak yine tepkiler üzerine o konserin de iptal olduğu bildirildi. İBB'nin, Yenikapı'da sahne alan Hadise'ye 6 milyon lira ödemesi de büyük tepki çekti. Diğer bir skandal ise CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.