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CHP’de ‘Ebru Gündeş’ krizi! 69 milyonluk israf Özgür Özel’i bile isyan ettirdi: Mansur Yavaş’tan jet açıklama

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 69 milyonluk Ebru Gündeş konseri skandalı Özgür Özel'i bile isyan ettirdi. Özel, "Ebru Gündeş konseri olmamalıydı. Konserden, organize edilmeden önce haberimiz yoktu. Olmamalıydı, doğru değildi" diyerek tepki gösterdi. Özel'in tepkisi sonrası Mansur Yavaş jet açıklamada bulundu.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 17:20 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 17:20
CHP’de ‘Ebru Gündeş’ krizi! 69 milyonluk israf Özgür Özel’i bile isyan ettirdi: Mansur Yavaş’tan jet açıklama

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Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin vatandaşa hizmet için harcaması gereken kamu kaynaklarını yüksek ücretli konsere harcamasına tepkiler sürmeye devam ediyor.

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ŞEVVAL ŞAM VE HADİSE'YE MİLYONLUK KONSER ÜCRETİ

İzmir Konak'ta Şevval Sam'ın vereceği konser için 5.3 milyon lira alacağının ortaya çıkmasının ardından, belediye etkinliği iptal etti.

Ardından Sam'ın Ankara Çankaya'da sahneye çıkacağı ilan edildi. Ancak yine tepkiler üzerine o konserin de iptal olduğu bildirildi. İBB'nin, Yenikapı'da sahne alan Hadise'ye 6 milyon lira ödemesi de büyük tepki çekti. Diğer bir skandal ise CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

ABB'den Ebru Gündeş'e 69 milyon lira konser ücreti (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)ABB'den Ebru Gündeş'e 69 milyon lira konser ücreti (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

69 MİLYON TL!

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ebru Gündeş konseri için vereceği ücretin 69 milyon 15 bin TL olduğu ortaya çıktı.

69 milyon TL'lik ödemenin belgesi ortaya çıktı (Ekran görüntüsü/Veryansın Tv)69 milyon TL'lik ödemenin belgesi ortaya çıktı (Ekran görüntüsü/Veryansın Tv)

Hadise'ye ödenen ve Şevval Sam'a teklif edilen paranın 10 katının üzerinde olduğu belirlenirken, konser için Festiva Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile anlaşma yapıldığı tespit edildi.

CHP’de ‘Ebru Gündeş’ krizi! 69 milyonluk israf Özgür Özel’i bile isyan ettirdi: Mansur Yavaş’tan jet açıklama (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)CHP’de ‘Ebru Gündeş’ krizi! 69 milyonluk israf Özgür Özel’i bile isyan ettirdi: Mansur Yavaş’tan jet açıklama (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

ÖZGÜR ÖZEL'İ BİLE İSYAN ETTİRDİ

Mansur Yavaş'ın 69 milyon TL'lik Ebru Gündeş konseri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i bile isyan ettirdi. Özel, "Ebru Gündeş konseri olmamalıydı. Konserden, organize edilmeden önce haberimiz yoktu. Olmamalıydı, doğru değildi" diyerek tepki gösterdi.

CHP’de ‘Ebru Gündeş’ krizi! 69 milyonluk israf Özgür Özel’i bile isyan ettirdi: Mansur Yavaş’tan jet açıklama (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)CHP’de ‘Ebru Gündeş’ krizi! 69 milyonluk israf Özgür Özel’i bile isyan ettirdi: Mansur Yavaş’tan jet açıklama (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

YAVAŞ'TAN JET AÇIKLAMA

Özgür Özel'in tepkisinin ardından Mansur Yavaş açıklamada bulundu. Konserin ödemesinin gerçekleştirilmediğini, inceleme başlatıldığını ve incelemenin tamamlanmasının ardından gerekli açıklamanın yapılacağını belirtti.

CHP’de ‘Ebru Gündeş’ krizi! 69 milyonluk israf Özgür Özel’i bile isyan ettirdi: Mansur Yavaş’tan jet açıklama (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)CHP’de ‘Ebru Gündeş’ krizi! 69 milyonluk israf Özgür Özel’i bile isyan ettirdi: Mansur Yavaş’tan jet açıklama (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

Yavaş'ın açıklamaları şu şekilde;

"Son günlerde bazı yayın organlarında Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz.Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz."

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