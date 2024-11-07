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HAVA DURUMU | Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Tarih verildi! İstanbul daha da soğuyacak | 7 Kasım 2024 hava durumu

Hafta sonu planı yapanları üzecek yeni hava durumu tahmini geldi. Hafta boyunca yağış görmeyen İstanbul’da hafta sonu yağış bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının daha da düşeceği gün de açıklandı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:51 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:57
HAVA DURUMU | Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Tarih verildi! İstanbul daha da soğuyacak | 7 Kasım 2024 hava durumu

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Kış ayı resmen geldi. Hava sıcaklıkları Kasım ayı ile birlikte bir anda düştü. Özellikle son bir haftadır Marmara'da kuru ve soğuk hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HAFTA SONU PLAN YAPANLARA ÜZEN HABER
Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den hafta sonu plan yapanları üzecek bir tahmin geldi. Orhan Şen, "Bugün ve yarın İstanbul'da yağış yok ama hafta sonu yağmurlu geçecek" dedi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SICAKLIKLAR DAHA DA DÜŞECEK
Şen, İstanbul'da hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren daha da düşeceğini açıkladı. Hafta ortasından itibaren ise Anadolu'da kar yağışı görüleceğini aktardı.

Peki bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 12°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ, 21°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 21°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA, 20°C

Az bulutlu ve açık

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY, 24°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN, 27°C

Az bulutlu ve açık

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 14°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI, 15°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 15°C

Az bulutlu ve açık

KONYA, 12°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 15°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN, 8°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON, 14°C

Parçalı bulutlu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 9°C

Parçalı bulutlu

KARS, 9°C

Parçalı bulutlu

MALATYA, 14°C

Az bulutlu ve açık

VAN, 11°C

Az bulutlu ve açık

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 19°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 20°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 17°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 21°C

Az bulutlu ve açık

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