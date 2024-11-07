HAVA DURUMU | Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Tarih verildi! İstanbul daha da soğuyacak | 7 Kasım 2024 hava durumu

Peki bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. EDİRNE, 19°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL, 18°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ, 17°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ, 17°C Parçalı ve az bulutlu

(Takvim Foto Arşiv) EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR, 12°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ, 21°C Az bulutlu ve açık İZMİR, 21°C Az bulutlu ve açık MANİSA, 20°C Az bulutlu ve açık

(Takvim Foto Arşiv) AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. ADANA, 27°C Az bulutlu ve açık ANTALYA, 26°C Az bulutlu ve açık HATAY, 24°C Az bulutlu ve açık MERSİN, 27°C Az bulutlu ve açık

(Takvim Foto Arşiv) İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. ANKARA, 14°C Az bulutlu ve açık ÇANKIRI, 15°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR, 15°C Az bulutlu ve açık KONYA, 12°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. BOLU, 15°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE, 16°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP, 16°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK, 16°C Parçalı ve az bulutlu