HAVA DURUMU | Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Tarih verildi! İstanbul daha da soğuyacak | 7 Kasım 2024 hava durumu

Kış ayı resmen geldi. Hava sıcaklıkları Kasım ayı ile birlikte bir anda düştü. Özellikle son bir haftadır Marmara'da kuru ve soğuk hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
(Takvim Foto Arşiv)
HAFTA SONU PLAN YAPANLARA ÜZEN HABER
Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den hafta sonu plan yapanları üzecek bir tahmin geldi. Orhan Şen, "Bugün ve yarın İstanbul'da yağış yok ama hafta sonu yağmurlu geçecek" dedi.
(Takvim Foto Arşiv)
SICAKLIKLAR DAHA DA DÜŞECEK
Şen, İstanbul'da hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren daha da düşeceğini açıkladı. Hafta ortasından itibaren ise Anadolu'da kar yağışı görüleceğini aktardı.