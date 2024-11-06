RTÜK’ten medya kuruluşlarına Narin Güran uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Diyarbakır 'da 8 yaşındaki Narin Güran 'ın öldürülmesine ilişkin yarın yapılacak ilk duruşma öncesi, meslek ilkelerine bağlı yayıncılık yapılması için medya kuruluşlarını uyardı.

Cinayete kurban giden Narin Güran (Takvim Foto Arşiv)

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elim olayın yargılama aşamasında medyamızdan hassas, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası bekliyoruz. Duruşma aşamasında herhangi bir yayın yasağı bulunmamakla birlikte yargılamanın doğası gereği gizlilik esastır. Tanıkların olumsuz etkilenmesine yol açabilecek, yargılama sürecini sekteye uğratabilecek haber ve bilgilerin daha fazla izlenme veya daha fazla tıklanma uğruna sorumsuzca medyaya malzeme yapılması kabul edilemez. Vicdani bir yaklaşımla ve medyamıza yakışır bir vakarla yargılamanın takip edilmesi, doğru bilgilerin haberleştirilerek halkımızla paylaşılması elzemdir."