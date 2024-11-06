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RTÜK'ten medya kuruluşlarına Narin Güran uyarısı

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde tutuklu olan isimler ilk kez yarın hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi RTÜK'ten medya kuruluşlarına uyarı geldi. Açıklamada "Elim olayın yargılama aşamasında medyamızdan hassas, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası bekliyoruz" denildi.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 15:50 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 16:11
RTÜK’ten medya kuruluşlarına Narin Güran uyarısı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yarın yapılacak ilk duruşma öncesi, meslek ilkelerine bağlı yayıncılık yapılması için medya kuruluşlarını uyardı.

Narin Güran cinayetinin ilk duruşması yarın (Takvim.com.tr)Narin Güran cinayetinin ilk duruşması yarın (Takvim.com.tr)

RTÜK'ten yapılan açıklamada, cinayetin ilk araştırma safhasında soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, "kulaktan dolma dedikodular" ile insanlık onurunu hiçe sayan yayınlar yapıldığına işaret edildi.

Cinayete kurban giden Narin Güran (Takvim Foto Arşiv)Cinayete kurban giden Narin Güran (Takvim Foto Arşiv)

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elim olayın yargılama aşamasında medyamızdan hassas, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası bekliyoruz. Duruşma aşamasında herhangi bir yayın yasağı bulunmamakla birlikte yargılamanın doğası gereği gizlilik esastır. Tanıkların olumsuz etkilenmesine yol açabilecek, yargılama sürecini sekteye uğratabilecek haber ve bilgilerin daha fazla izlenme veya daha fazla tıklanma uğruna sorumsuzca medyaya malzeme yapılması kabul edilemez. Vicdani bir yaklaşımla ve medyamıza yakışır bir vakarla yargılamanın takip edilmesi, doğru bilgilerin haberleştirilerek halkımızla paylaşılması elzemdir."

Narin Güran (Takvim Foto Arşiv)Narin Güran (Takvim Foto Arşiv)

Açıklamada, yayınların "sıkı sıkıya" takip edileceği, ihlal durumunda sorumlular hakkında gerekli müeyyidelerin uygulanacağı belirtildi.

OLAY

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Salim, Yüksel ve Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, bu 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

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