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O artık çocukların süper kahramanı! Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin'e gelen mesajlar duygulandırdı

12 bebeğin ölümüne neden olan hastane çetesini ona yapılan ölüm tehditlerine aldırış etmeden çökerten Savcı Yavuz Engin, çocukların kendisine gönderdiği resim ve mektupları sosyal medyada paylaştı. Savcının paylaşımında bir çocuğun "Ben de bir kuvöz çocuğuydum. İyi ki varsın" mektubu okuyanları duyulandırdı.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 08:24 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 08:34
O artık çocukların süper kahramanı! Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin’e gelen mesajlar duygulandırdı

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İstanbul'da bebekleri anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebep olan ve SGK'yi dolandırarak haksız kazanç sağlayan 'Yenidoğan Çetesi' çökertildi.

Çetenin çökertilmesinde Savcı Yavuz Engin'in büyük bir rolü vardı.

'Yenidoğan Çetesi' skandalını ortaya çıkaran savcı Yavuz Engin. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)'Yenidoğan Çetesi' skandalını ortaya çıkaran savcı Yavuz Engin. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmada ilk tutuklamalar 22 Nisan 2024 tarihinde yapılırken, soruşturmanın devam ettiği 2024 yılı ağustos ayında Avukat Aylin Arslanatar'ın Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i aradığı öğrenilmişti.

Hastane çetesi savcıyı makamında ölümle tehdit etti! O anlar kamerada!

Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Zengin. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Zengin. (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Engin ile önce telefonla konuşan Arslanatar, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağını ve ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulundu.

Avukat Arslanatar ile birlikte Mustafa Kemal Zengin isimli şüpheli de savcıyı makamında tehdit etti.

Engin, makamına gelerek kendisi ile ailesini öldürmekle tehdit eden "Benimle bir fotoğraf çektir" diyen bebek katillerinin önemli isimlerinden sözde müsteşar Mustafa Kemal Zengin ve çetesi hakkında çok kapsamlı bir soruşturmaya imza attı.

Yakalattığı Zengin ve diğer 7 zanlıyı Büyükçekmece Adliyesi'nin kapısında karşıladı. Ters kelepçe taktırtıp adliyeye girişlerini izledi.

ÇOCUKLARIN MESAJLARINI PAYLAŞTI
Çeteyi çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in çocukların kendilerine gönderdikleri resim ve mektupları içeren sosyal medya paylaşımı konunun yeniden gündeme gelmesine sebep oldu.

Savcı kendisine gelen anlamlı hediyeleri, "Hiçbir hediye milletimizin geleceği olan çocuklarımızın kalbine girmek kadar mutlu edemezdi beni. Siz yaşayın ve değerlerimizi yaşatın çocuklar. Sizi gözlerinizden, vesile olan kıymetli öğretmenlerimizi ellerinden öpüyorum. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' notunu ile paylaştı.

Yenidoğan bebek katillerinin tutuklanma anları. (DHA)Yenidoğan bebek katillerinin tutuklanma anları. (DHA)

"SENI ÇOK SEVİYORUZ"
Savcı Engin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisinin çocuklar tarafından bir süper kahraman gibi resmedilmesi dikkat çekti.

Yavuz Engin'in çocukların kendilerine gönderdikleri resim ve mektupları içeren sosyal medya paylaşımı. Yavuz Engin'in çocukların kendilerine gönderdikleri resim ve mektupları içeren sosyal medya paylaşımı.

Paylaşımlar arasında bir çocuğun "Ben de bir kuvöz çocuğuydum. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz" şeklindeki sözlerini okuyanları duygulandırdı.

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