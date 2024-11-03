Yenidoğan çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin hakkında çıkan asılsız haberler cezasız kalmadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (takvim.com.tr | Arşiv)

BAKAN TUNÇ SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Adalet Bakanı Tunç yaptığı paylaşımla hem CHP sözcüsünü hem de yapılan dezenformasyonu yalanladı. Yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevine devam etmektedir. Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda titizlikle yürütülmektedir. Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur."