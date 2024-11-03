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Yenidoğan çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin hakkında çıkan asılsız haberler cezasız kalmadı

Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına yönelik yapılan yalan haber cezasız kalmadı. Yalan haberi yayınlayan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak dezenformasyon yapan halktv.com.tr Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe, Gazete Pencere Yazı İşleri Müdürü Nilay Can ve Avukat İrem Çiçek gözaltına alındı. Şüpheli 3 kişi için karar açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 00:21 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 00:21
Yenidoğan çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin hakkında çıkan asılsız haberler cezasız kalmadı

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"Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız paylaşımlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı haber siteleri ve sosyal medyada "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi" şeklinde gerçeği yansıtmayan paylaşımların ardından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat İrem Çiçek, halktv.com.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ile gazetepencere.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nilay Can, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Halk Tv'nin başı çektiği dezenformasyona CHP'nin sözcüsü Deniz Yücel de katılarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u hedef aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (takvim.com.tr | Arşiv)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (takvim.com.tr | Arşiv)

BAKAN TUNÇ SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Adalet Bakanı Tunç yaptığı paylaşımla hem CHP sözcüsünü hem de yapılan dezenformasyonu yalanladı. Yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevine devam etmektedir. Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda titizlikle yürütülmektedir. Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur."

Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek ile kızı İrem Çiçek (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek ile kızı İrem Çiçek (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

DEZENFORMASYONU YAYANLAR HAKKINDA KARARI VERDİ

Yalan haberi yayınlayan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak dezenformasyon yapan halktv.com.tr Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe, Gazete Pencere Yazı İşleri Müdürü Nilay Can ve Avukat İrem Çiçek hakkında TCK'nın 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçunu düzenleyen 217/A maddesi gereğince soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Avukat İrem Çiçek ev hapsi cezasına çarptırılırken, Dinçer Gökçe ve Nilay Can için adli kontrol kararı verildi.

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