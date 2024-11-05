Batman’da DEM’li provokasyon: Polis araçlarına molotofli saldırı | DEM Parti Gençlik Meclisi’nden alçak paylaşım

VALİLİK: İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Batman Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesinin ardından, belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde yapılan gözaltı sırasında polis memurlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Batman'da güvenlik kuvvetlerine taş atan ve fiziki saldırıda bulunan gruba müdahale sonrası, gözaltına alma işlemleri yapılırken polis memurlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
BATMAN BELEDİYESİ: 5 PERSONEL HAKKINDA TAHKİKAT BAŞLATILDI
Batman Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkanvekili görevlendirilmesinin ardından, belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde 5 toplu taşıma aracını belediye önüne park ettiği belirlenen 5 personel hakkında tahkikat başlatıldığını duyurdu. Belediye açıklamasında, "İçişleri Bakanlığınca Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılması ve yerine Batman Valisi Ekrem Canalp'in Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesi sonrasında 04 Kasım 2024 günü yapılan protesto ve gösteri yürüyüşleri esnasında belediyeye ait beş adet toplu taşıma aracının anahtarlarını alarak belediye önüne park edip, araçların maddi hasarına neden olan ve trafik güvenliğini tehlikeye attığı tespit edilen Y.Ç., R.B., İ.K., M.E. ve R.S. isimli personeller hakkında gerekli tahkikat başlatılmıştır" denildi.
POLİS ARAÇLARINA SALDIRDILAR SOKAKLARDA TAŞKINLIK YAPTILAR
Öte yandan akşam saatlerinde de sokakta taşkınlık yapan terör seviciler, polis araçlarını molotoflarla hedef aldı.
DEM PARTİ'DEN ALÇAK PAYLAŞIM
PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti sosyal medya hesabından alçak bir paylaşımda bulundu.
DEM Parti Gençlik Meclisi isimli hesap, "Direnişin rengi gecenin karanlığını aydınlatıyor! Belediyeler irademize teslim edilene kadar alanlardayız!" ifadelerini kullandı.