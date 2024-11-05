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Batman'da DEM'li provokasyon: Polis araçlarına molotofli saldırı | DEM Parti Gençlik Meclisi'nden alçak paylaşım

Kayyum kararın ardından terör seviciler 'DEM'li provokasyona soyundu. Akşam saatlerinde de sokakta taşkınlık yapan terör seviciler, polis araçlarını molotoflarla hedef aldı. Öte yandan DEM Parti Gençlik Meclisi isimli hesap sosyal medya hesabından alçak bir paylaşımda bulunarak, "Direnişin rengi gecenin karanlığını aydınlatıyor! Belediyeler irademize teslim edilene kadar alanlardayız!" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 01:14 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 01:18
Batman’da DEM’li provokasyon: Polis araçlarına molotofli saldırı | DEM Parti Gençlik Meclisi’nden alçak paylaşım

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Batman Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesinin ardından; belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde bazı şüphelilerin taşlı ve fiziki saldırısında 6 polisin yaralandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak dün görevden uzaklaştırılan Gülistan Sönük yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesi sonucunda gerçekleştirilen protesto ve gösteri yürüyüşlerinde 67 şüphelinin gözaltına alındığı, taşlı ve fiziki saldırı sonucu da 6 polisin yaralandığı duyuruldu.



Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak 04.11.2024 tarihinde görevden uzaklaştırılan Gülistan Sönük yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesi sonucunda yapılan protesto ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin olarak; Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Söz konusu olaylarda görevli kolluk personeli ve ekip araçlarına yönelik taşlı ve fiziki saldırılar sonucunda, görevli 6 polisimiz yaralanmış olup; 1 belediye otobüsü, 1 ekip aracı ve 2 TOMA aracı zarar görmüştür. Konuya ilişkin olarak Cumhuriyet Savcılığı'nca adli soruşturma devam etmektedir" denildi.

Batman Valiliği, belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde elinde ekmek poşeti olan bir kişinin gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu (DHA)Batman Valiliği, belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde elinde ekmek poşeti olan bir kişinin gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu (DHA)

'EKMEK ALIRKEN GÖZALTINA ALINDI' İDDİALARINA VALİLİKTEN YALANLAMA

Batman Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesinin ardından; sosyal medyada paylaşılan, belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde elinde ekmek poşeti olan bir kişinin gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Valilik açıklamasında, elinde ekmek poşeti olan kişinin polise taş attığının tespit edildiği belirtilerek, "05 Kasım 2024 günü sosyal medya üzerinden Batmanda müdahale anında yolda yürüyen ve elinde bir poşet ekmek olan bir yurttaşın da gözaltına aldığı haberle ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur. Haberde iddia edildiği gibi fırından ekmek alan bir vatandaşın gözaltına alınması söz konusu olmayıp videoda görüldüğü üzere elinde ekmek olan ve yerden taş alıp polislerimize atan bir şahsın gözaltına alınması söz konusudur" denildi.



VALİLİK: İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Batman Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesinin ardından, belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde yapılan gözaltı sırasında polis memurlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Batman'da güvenlik kuvvetlerine taş atan ve fiziki saldırıda bulunan gruba müdahale sonrası, gözaltına alma işlemleri yapılırken polis memurlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.



BATMAN BELEDİYESİ: 5 PERSONEL HAKKINDA TAHKİKAT BAŞLATILDI

Batman Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkanvekili görevlendirilmesinin ardından, belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde 5 toplu taşıma aracını belediye önüne park ettiği belirlenen 5 personel hakkında tahkikat başlatıldığını duyurdu. Belediye açıklamasında, "İçişleri Bakanlığınca Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılması ve yerine Batman Valisi Ekrem Canalp'in Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesi sonrasında 04 Kasım 2024 günü yapılan protesto ve gösteri yürüyüşleri esnasında belediyeye ait beş adet toplu taşıma aracının anahtarlarını alarak belediye önüne park edip, araçların maddi hasarına neden olan ve trafik güvenliğini tehlikeye attığı tespit edilen Y.Ç., R.B., İ.K., M.E. ve R.S. isimli personeller hakkında gerekli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Batman'da DEM'li provokasyon!




POLİS ARAÇLARINA SALDIRDILAR SOKAKLARDA TAŞKINLIK YAPTILAR

Öte yandan akşam saatlerinde de sokakta taşkınlık yapan terör seviciler, polis araçlarını molotoflarla hedef aldı.



DEM PARTİ'DEN ALÇAK PAYLAŞIM

PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti sosyal medya hesabından alçak bir paylaşımda bulundu.

DEM Parti Gençlik Meclisi isimli hesap, "Direnişin rengi gecenin karanlığını aydınlatıyor! Belediyeler irademize teslim edilene kadar alanlardayız!" ifadelerini kullandı.

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