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CHP Lideri Özgür Özel günah çıkardı: Dilruba Kayserilioğlu "Yalancı" dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan’a ve AK Parti seçmenine küfreden Dilruba Kayserilioğlu’nu İzmir’de protokolde ağırlayıp alkışlatmıştı. Özel, canlı yayında pişmanlık duyduğunu belirterek, "AK Parti’ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokole oturması yanlış oldu" dedi. Kayserilioğlu ise X hesabından Özel’e "Yuhhh yalana gel. Ben mi sürpriz yapmışım? Allahtan telefon kayıtları denen bir şey var." diyerek tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 22:14 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 22:46
CHP Lideri Özgür Özel günah çıkardı: Dilruba Kayserilioğlu Yalancı dedi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren vatandaşlara küfreden ve geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunduğu cezaevinden salıverilen Dilruba Kayserilioğlu isimli küfürbaz provokatör, CHP'nin İzmir'de düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, küfürlü açıklamalarıyla dikkat çeken Dilruba Kayserilioğlu'nu, "Kendisine geçmiş olsun diyorum. İyi ki varsın, seni seviyoruz" diyerek alkışlatmış ve protokolde ağırlamıştı.

Sözcü TV canlı yayınına konuk olan Özel, yaşananlara ilişkin pişmanlık duyduğunu belirtip, "Size bir sürpriz var dediler. Dilruba geldi oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde oturması ve sözlerini düzeltmeden oturmuş olması yanlış oldu." dedi.

Özel'in açıklamaları sonrası X hesabından paylaşım yapan Kayserilioğlu, CHP Genel Başkanı'na 'yalancı' diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Yalana gel. Ben mi sürpriz yapmışım?" diyen küfürbaz Dilruba, "Allah'tan telefon kayıtları denen bir şey var. Kahve içmeye diye gittik, ısrar üzerine protokol çıktı. Ben de kendisi bana geldi, ayıp olmasın diye çıkalı bir gün olduğu halde kabul ettim"

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CHP Lideri Özgür Özel günah çıkardı: Dilruba Kayserilioğlu Yalancı dedi
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