Narin Güran cinayetinde ağabeyi Baran Güran’dan pes dedirten paylaşım!

Mahkeme Narin ailesinin bir kısımını perşembe günü yargılamaya başlayacak. Buna karşın Narin'in ağabeyi Baran Güran'ın paylaşımları dikkat çekmeye devam ediyor. Ağabey Güran, annesi Yüksel Güran ile kardeşi Narin'in fotoğraflarını paylaşan Baran Güran, paylaşımına "Çok özledim" yazdı.

Narin'in tutuklu olmayan abisi Baran Güran, "Neler Oluyor Hayatta" programına konuşarak annesinin gizlice kan vermesiyle ilgili olarak o gün jandarmanın da orada olduğunu iddia etmişti. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bu iddiaları yalanlamıştı. Duruşmaya sayılı günler kala ortaya çıkan bir video kaydı tepki toplamıştı. Cezaevinde bulunan Enes Güran'ın babası Arif Güran ve ağabeyi Baran Güran ile yaptığı görüşmedeki rahatlık ve mutlu halleri vicdanları yaralamıştı.