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CHP'de Esenyurt krizi büyüyor! Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler: Vatanla sorunu olanla işim olmaz

CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanmasıyla birlikte CHP'de kriz patladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Esenyurt'ta şova soyunmasının ardından Özgür Özel tüm belediye başkanlarını mitinge çağırdı. Mitinge gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal aynı saatlerde İl Emniyet Müdürü ile paylaşım yaparak Genel Merkez'e gönderme yapmıştı. Olayların ardından katıldığı canlı yayın programında, "Vatan ile sorunu olanlarla işim olmaz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 02:45 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 03:03
CHP’de Esenyurt krizi büyüyor! Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler: Vatanla sorunu olanla işim olmaz

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CHP/DEM'in ortak adayı olarak Esenyurt'a Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer terör örgütü üyeliğinden tutuklandı.

Aynı zamanda kendisinin eski danışmanı da olan Özer'in tutuklanmasının ardından paniğe kapılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önce adliye önüne ardından da Esenyurt'ta soluğu aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

ÖZEL, BELEDİYE BAŞKANLARINI ESENYURT'A ÇAĞIRDI
Yaşanan gelişmeler sonrası durumu kurtarmaya çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel programlarını iptal ederek tüm belediye başkanlarını Esenyurt'a çağırdı.

Burcu Köksal'ın paylaşımı (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)Burcu Köksal'ın paylaşımı (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)

BURCU KÖKSAL, AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEYDİ
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bir ziyarette bulunarak, programını iptal etmedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

BURCU KÖKSAL'DAN ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA SALVO
Söz konusu isimler özellikle Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler tarafından hedef alınırken önce Burcu Köksal sonra da Mansur Yavaş zehir zemberek bir açıklama yaptı.

Burcu Köksal'ın paylaşımı (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)Burcu Köksal'ın paylaşımı (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)

Köksal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim.

"GEL DEYİNCE GELEN GİT DEYİNCE GİDENLERDEN OLMADIM"
Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"VATAN İLE SORUNU OLANLARLA İŞİM OLMAZ"
Yaşanan olaylar sıcaklığını korumaya devam ederken Köksal katıldığı canlı yayın programında konu hakkında açıklamada bulundu.

"Atatürk ile cumhuriyet ile bayrak ile vatan ile sorunu olanlarla işim olmaz." ifadelerini kullandı.

Köksal çizgim belli diyerek CHP'nin simgesi altı okun ne anlam ifade ettiğini ise açıklayamadı.

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