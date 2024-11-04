CHP’de Esenyurt krizi büyüyor! Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler: Vatanla sorunu olanla işim olmaz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA) BURCU KÖKSAL'DAN ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA SALVO

Söz konusu isimler özellikle Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler tarafından hedef alınırken önce Burcu Köksal sonra da Mansur Yavaş zehir zemberek bir açıklama yaptı.

Burcu Köksal'ın paylaşımı (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr) Köksal paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. "GEL DEYİNCE GELEN GİT DEYİNCE GİDENLERDEN OLMADIM"

Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın."