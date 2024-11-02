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Narin Güran'ın cesedini gömen Nevzat Bahtiyar'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Kırmızı arabasıyla arama çalışmalarına katılmış

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin dava 7 Kasım'da görülecek. Dava yaklaşırken Narin Güran'ın cesedini dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ile ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde Bahtiyar'ın Narin'i arama çalışmalarına katıldığı anlar yer aldı.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 16:20 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 16:38
Narin Güran’ın cesedini gömen Nevzat Bahtiyar’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Kırmızı arabasıyla arama çalışmalarına katılmış

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında, çuval içerisinde ve üstü taşlarla kapatılarak çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Narin Güran’ın cesedini gömen Nevzat Bahtiyar’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Kırmızı arabasıyla arama çalışmalarına katılmış

Duruşma günü yaklaşırken itirafçı Nevzat Bahtiyar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Narin cinayetinde pes dedirten olay! Tutuklu Enes Gürandan cezaevinde babası ve ağabeyi ile güle oynaya telefon görüşmesi
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Narin Güran’ın cesedini gömen Nevzat Bahtiyar’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Kırmızı arabasıyla arama çalışmalarına katılmış

Amca Salim Güran'dan Narin'in cansız bedenini aldığı ifadesinde iddia edilen Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızı arama çalışmalarına katıldığı görüntüler ortaya çıktı.

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