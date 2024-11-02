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Narin cinayetinde pes dedirten olay! Tutuklu Enes Güran'dan cezaevinde babası ve ağabeyi ile güle oynaya telefon görüşmesi

Cesedi çuval içinde dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklanan ağabeyi Enes’in cezaevinde ailesiyle ve yakın akrabalarıyla güle oynaya telefon görüşmesi yaptığı görüntüleri ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 07:05 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 07:05
Narin cinayetinde pes dedirten olay! Tutuklu Enes Güran’dan cezaevinde babası ve ağabeyi ile güle oynaya telefon görüşmesi

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Tek kişilik görüş kabininde babasıyla görüşen Enes, "Avukat bana diyor ki, senin burada ne işin var?" babası Arif Güran ise alaylı bir şekilde, "Bir olta alın, balık tutun kendinize" diyerek kahkaha atıyor. Enes de "Balık yok baba, havalandırma var" diyerek gülüşmelere eşlik ediyor.

Bu sırada ağabeyi Baran da görüntüye giriyor ve "Üzülme. Çıkacaksınız hepiniz, keyfinize bakın. Bol bol namazını kıl, dua et. Ardından ninesi görüntüye gidiyor ve o da Kürtçe, "İnşallah ilk duruşmada hepiniz çıkacaksınız" sözleri dikkat çekiyor.



Ağabeyi Baran ise, "Ağlama Enes. Bak herkes 4 duvar arasında ama kim senin gibi yapıyor. Diğerlerini de arıyoruz hepsi gülüyor, sen ağlıyorsun. Sizin için 13 tane avukat tuttuk. Seni çıkaracağım, benim sana güvenim sonsuzdur. Sen o gün evdeydin diye şüphelisin. Tutuklu değilsin. Ne yapalım gidip Nevzat'ın ailesini komple öldürelim mi? Az kaldı. Bildiğin ne varsa açık açık söyle, ama ağlama. Sizin tutuklanmanız sosyal medya baskısıydı. Zaten 6 aydan fazla sizi tutamazlar, 1 ay gitti zaten. Kaldı 5 ay" diyor.



NARİN BÖYLE BULUNDU
21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra vahşice işlenen cinayet sonrası 8 yaşındaki Narin'in küçük kızın cesedinin çuval içindeki dere yatağında bulunan o görüntüle ortaya çıktı. Jandarma Arama ve Kurtarma Timlerinin çuvalı bulduktan sonra kıyıdaki sazlıkların arasına çektikleri, komutanın askerlere, "Çuvalın baş kısmını kesin. Önce bakalım insan mı, değil mi" diye talimat veriyor.

Çuval'ın ağzı kesildikten sonra Narin'in yüzü ve saçları ortaya çıkınca "Tamam çocuk, kimse videoya bir şey almasın" deniliyor. Çuval tamamen yırtılınca küçük kızın ilk etapta kırmızı terliği ile birlikte cansız bedeni görülüyor.

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