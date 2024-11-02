Narin cinayetinde pes dedirten olay! Tutuklu Enes Güran’dan cezaevinde babası ve ağabeyi ile güle oynaya telefon görüşmesi





NARİN BÖYLE BULUNDU

21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra vahşice işlenen cinayet sonrası 8 yaşındaki Narin'in küçük kızın cesedinin çuval içindeki dere yatağında bulunan o görüntüle ortaya çıktı. Jandarma Arama ve Kurtarma Timlerinin çuvalı bulduktan sonra kıyıdaki sazlıkların arasına çektikleri, komutanın askerlere, "Çuvalın baş kısmını kesin. Önce bakalım insan mı, değil mi" diye talimat veriyor.

Çuval'ın ağzı kesildikten sonra Narin'in yüzü ve saçları ortaya çıkınca "Tamam çocuk, kimse videoya bir şey almasın" deniliyor. Çuval tamamen yırtılınca küçük kızın ilk etapta kırmızı terliği ile birlikte cansız bedeni görülüyor.