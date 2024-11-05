DMM'den "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" ifadelerine yalanlama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum." ifadelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aitmiş gibi paylaşıldığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu ifadelerin aslında bir köşe yazarına ait olduğu vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir." bilgisi verildi.