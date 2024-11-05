Bitlis’te zehir tacirlerine darbe! Bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-46' operasyonları kapsamında Tatvan ilçesinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik bir çalışma başlattı.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen takip ve araştırmalar sonucunda, ilçe merkezinde durdurulan bir TIR'da arama yapıldı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, TIR'ın dorsesinde bebek pudrasına gizlenmiş 250 kilo metamfetamin bulundu.

Bebek pudrasına gizlenmiş 250 kilo metamfetamin ele geçirildi (Fotoğraf: AA)

Olayla ilgili gözaltına alınan TIR sürücüsü M.E., Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.