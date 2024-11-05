Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a "Pamukkale beyazı" Togg hediye etti

Caparov ise Başkan Erdoğan'a at hediye etti.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elma ile besledi. (AA)

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elma ile besledi. (AA)

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elma ile besledi.