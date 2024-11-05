SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a "Pamukkale beyazı" Togg hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, "Pamukkale beyazı" rengindeki Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti. Caparov ise Başkan Erdoğan'a at hediye etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 12:33 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 13:34
Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’a Pamukkale beyazı Togg hediye etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Caparov'a Togg hediyesi!

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Erdoğan, Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a Togg hediye etti. (AA)Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a Togg hediye etti. (AA)

PAMUKKALE BEYAZI TOGG HEDİYE ETTİ
Görüşmelerin ve anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan, Caparov'a "Pamukkale beyazı" rengindeki Togg hediye etti.

Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a Togg hediye etti. (AA)Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a Togg hediye etti. (AA)

Sarayın bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Erdoğan ile Caparov, daha sonra Togg önünde fotoğraf çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından at hediye edildi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından at hediye edildi. (AA)

CAPAROV ERDOĞAN'A AT HEDİYE ETTİ

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elma ile besledi. (AA)Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elma ile besledi. (AA)

Caparov ise Başkan Erdoğan'a at hediye etti.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elma ile besledi. (AA)Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elma ile besledi. (AA)

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elma ile besledi.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, geleneksel Kırgız çadırını ziyaret etti. (AA)Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, geleneksel Kırgız çadırını ziyaret etti. (AA)

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'la birlikte geleneksel Kırgız çadırını ziyaret etti.

Başkan Erdoğandan Kırgızistanda önemli açıklamalar | 19 anlaşma imzalandı muhteşemBaşkan Erdoğandan Kırgızistanda önemli açıklamalar | 19 anlaşma imzalandı muhteşem

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP lideri Bahçeli’den yine Öcalan çıkışı: Teklifimde ısrarlıyım! | Kürtler başka terör örgütü başkadır
Başkan Erdoğan’dan Kırgızistan’da önemli açıklamalar | 19 anlaşma imzalandı muhteşem
CANLI | ABD’de tarihi seçime geri sayım: Trump mı Harris mi? Son anket ne diyor?
UNESCO’dan skandal! PKK’nın propaganda sorumlusu Gülistan Tekik Öldürülen Gazeteciler listesine eklendi | Arka plandaki siyonist el
Başkan Erdoğan haklı çıktı! PKK yılanı Avrupa ve Batı’yı sokmaya başladı... Tehlike istihbarat raporlarına girdi
MHP lideri Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye deyip ’anayasal düzenleme’ mesajı verdi: Sayın Erdoğan bir kez daha seçilmeli
Beşiktaş’ta van Bronckhorst’tan forvet kararı! Malmö maçı 11’ini belirledi
Yeni dönemin şifresi: Terörsüz Türkiye için mıntıka temizliği! Kayyumlar devam edecek mi? Suriye’ye operasyon gündemde!
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Ekrem İmamoğlu açıklaması: Siyasetini tasvip etmiyorum, randevu vermeyeceğim
ABD seçimi iç savaşa mı dönüşecek? Telegram gruplarında örgütlendiler! Rusya mı müdahale ediyor?
ÖZEL | Galatasaray’da kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor
ABD’de C-4 bomba paniği! Saldırgan yakalandı fotoğraflar ortaya çıktı: İHA’ya bağladılar
Ne İrfan Can ne Osayi! Fenerbahçe’de ilk imza ona
CHP’de Ebru Gündeş krizi ortalığı karıştırdı! Balon için 17 milyon lira ödenek I Yavaş konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş
CHP’de Esenyurt’a gelmeyenler kara listeye alındı! Burcu Köksal’dan İmamoğlu ve Özel’e rest: Ben DEM’lilerin çıktığı otobüse çıkmam
SON DAKİKA