Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a "Pamukkale beyazı" Togg hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından at hediye edildi. (AA)
CAPAROV ERDOĞAN'A AT HEDİYE ETTİ
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elma ile besledi. (AA)
Caparov ise Başkan Erdoğan'a at hediye etti.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elma ile besledi. (AA)
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elma ile besledi.
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, geleneksel Kırgız çadırını ziyaret etti. (AA)
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'la birlikte geleneksel Kırgız çadırını ziyaret etti.