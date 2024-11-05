Başkan Erdoğan Kırgızistan’da Ata Beyit Anıtı’nı ve Cengiz Aytmatov’un kabrini ziyaret etti

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ata Beyit Anıtı ve Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret etti.