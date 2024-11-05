Başkan Erdoğan Kırgızistan’da Ata Beyit Anıtı’nı ve Cengiz Aytmatov’un kabrini ziyaret etti

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ata Beyit Anıtı ve Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret etti.
BİŞKEK'TE TEMASLARINA BAŞLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4-6 Kasım tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarına başladı.
KUR'AN TİLAVETİ YAPILDI
1916 isyanı anısına yapılan Ürkün Anıtı'na çelenk bırakan Erdoğan, ünlü Kırgız halk şairi Cengiz Aytmatov'un anıtına da çelenk bıraktı. Çelenk bırakma töreni sonrası Kur'an tilaveti yapıldı.