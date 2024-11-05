CANLI | Başkan Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli açıklamalar | "19 anlaşma imzalandı muhteşem"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov iki ülke arasında imzalanan 19 anlaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yüksek düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 6. toplantısı ile yarın gerçekleştireceğimiz Türk Devletleri Teşkilatımızın 11. zirvesi vesilesiyle Kırgız Cumhuriyeti'nde bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Günümüz egemen ve bağımsız Kırgız Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Kara Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum.

33 yıl önce Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak köklü bağlarımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Kıymetli kardeşim Sayın Cabarov'la yaptığımız ikili ve heyetler arası görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm veçeleriyle gözden geçirdik. 2011 yılında tesis etmiş olduğumuz stratejik ortaklık ilişkilerimizi biraz önce imzaladığımız belgeyle kardeşliğimize yakışır şekilde kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik.

Güvenlik, enerji, eğitim, sağlık ve kültür gibi birçok alanda ortak açıklama dahil 19 anlaşmayı bugün imzaladık. Bugün ayrıca güvenlik, savunma, sanayii ve terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Bu vesileyle değerli kardeşime FETÖ ile mücadelemize verdiği destek için teşekkür ediyorum. Bu dayanışmanın önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyorum.

Ayrıca geçtiğimiz yıl 2 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak için atacağımız adımları değerlendirdik. Türkiye, Kırgızistan'a yatırım yapan ilk 5 ülke arasındadır. Artık dünyada bir marka haline gelen inşaat firmalarımız ülkenizde toplam değeri 1 milyar dolara yaklaşan 90'dan fazla projeyi tamamlamıştır. Bu temelde yatırımların karşılıklı teşviki ve iş insanlarımızın desteklenmesi konusunda yapılabilecekleri değerli kardeşimle beraber ele aldık.

Başkan Erdoğan'a Caparov tarafından Manas Nişanı takdim edildi. (AA)

MANAS NİŞANI TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından Başkan Erdoğan'a Caparov tarafından Manas Nişanı takdim edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı. (AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile başkanlık ettiği Türkiye-Kırgızistan ⁠Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda konuştu.

Toplantı vesilesiyle "ata yurdu" olarak ifade ettiği Kırgızistan'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, Caparov'a "fevkalade" ev sahipliği için teşekkür etti.

Erdoğan, egemen Kırgız Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Kara-Kırgız Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı, kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacaklarını belirten Erdoğan, bu sayede ilişkilerin güvenlik, ulaştırma, sağlık ve diğer alanlarda derinleştirilmesini sağlayacak mekanizmayı tesis edeceklerini söyledi.

TİCARET HACMİ HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR

Başkan Erdoğan, Caparov ile görüşmesinde ikili ticaret hacmi hedefini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmakta mutabık kaldıklarını vurguladı.

Türkiye'nin, Kırgız Cumhuriyeti'ndeki en büyük yatırımcı ülkeler arasında olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "En fazla resmi kalkınma desteği sunan ülkelerin başında geliyoruz. Bütün bunlar ata yurdumuza atfettiğimiz önemin iktisadi göstergesidir. 1992'den beri Kırgızistan'da faaliyet gösteren TİKA bugüne kadar 1000'in üzerinde projeyi hayata geçirdi. Bugün açılışını yapacağımız Türk-Kırgız Dostluk Devlet Hastanesi bu projeler arasındadır. Hastaneye ismimi vermenizin beni ziyadesiyle onurlandırdığını ifade etmek isterim." diye konuştu.

İki ülkenin güvenlik kurumları arasındaki işbirliğinin, eğitim faaliyetleri ve teknik destek projeleriyle başarılı şekilde devam ettiğini anlatan Erdoğan, "FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine de inanıyorum. Bugün imzalayacağımız güvenlik işbirliği anlaşması suretiyle işbirliğimizi daha güçlendirmek arzusundayız." ifadesini kullandı.