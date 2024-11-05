SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CANLI | Başkan Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli açıklamalar | "19 anlaşma imzalandı muhteşem"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinde açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında ticaret hacmi hedefinin 5 milyar dolar olduğunu belirten Erdoğan, "Türk Kırgız Dostluk Devlet Hastaneleri bu projededir. Hastaneye ismimin verilmesi beni onurlandırmıştır." dedi. FETÖ ile mücadele mesajı veren Erdoğan, İsrail'in katliamlarının uluslararası sistemi tehdit ettiğini ifade etti. Erdoğan, iki ülke arasında, 19 anlaşma imzalandığını belirterek, "Bu zengin bir toplantı anlamına gelir muhteşem" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan'a Caparov tarafından Manas Nişanı takdim edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 08:43 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 10:42
CANLI | Başkan Erdoğan’dan Kırgızistan’da önemli açıklamalar | 19 anlaşma imzalandı muhteşem

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov iki ülke arasında imzalanan 19 anlaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yüksek düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 6. toplantısı ile yarın gerçekleştireceğimiz Türk Devletleri Teşkilatımızın 11. zirvesi vesilesiyle Kırgız Cumhuriyeti'nde bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Günümüz egemen ve bağımsız Kırgız Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Kara Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum.

33 yıl önce Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak köklü bağlarımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Kıymetli kardeşim Sayın Cabarov'la yaptığımız ikili ve heyetler arası görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm veçeleriyle gözden geçirdik. 2011 yılında tesis etmiş olduğumuz stratejik ortaklık ilişkilerimizi biraz önce imzaladığımız belgeyle kardeşliğimize yakışır şekilde kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik.

Güvenlik, enerji, eğitim, sağlık ve kültür gibi birçok alanda ortak açıklama dahil 19 anlaşmayı bugün imzaladık. Bugün ayrıca güvenlik, savunma, sanayii ve terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Bu vesileyle değerli kardeşime FETÖ ile mücadelemize verdiği destek için teşekkür ediyorum. Bu dayanışmanın önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyorum.

Ayrıca geçtiğimiz yıl 2 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak için atacağımız adımları değerlendirdik. Türkiye, Kırgızistan'a yatırım yapan ilk 5 ülke arasındadır. Artık dünyada bir marka haline gelen inşaat firmalarımız ülkenizde toplam değeri 1 milyar dolara yaklaşan 90'dan fazla projeyi tamamlamıştır. Bu temelde yatırımların karşılıklı teşviki ve iş insanlarımızın desteklenmesi konusunda yapılabilecekleri değerli kardeşimle beraber ele aldık.

Başkan Erdoğan'a Caparov tarafından Manas Nişanı takdim edildi. (AA)Başkan Erdoğan'a Caparov tarafından Manas Nişanı takdim edildi. (AA)

MANAS NİŞANI TAKDİM EDİLDİ
Konuşmaların ardından Başkan Erdoğan'a Caparov tarafından Manas Nişanı takdim edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı. (AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile başkanlık ettiği Türkiye-Kırgızistan ⁠Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda konuştu.

Toplantı vesilesiyle "ata yurdu" olarak ifade ettiği Kırgızistan'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, Caparov'a "fevkalade" ev sahipliği için teşekkür etti.

Erdoğan, egemen Kırgız Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Kara-Kırgız Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı, kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacaklarını belirten Erdoğan, bu sayede ilişkilerin güvenlik, ulaştırma, sağlık ve diğer alanlarda derinleştirilmesini sağlayacak mekanizmayı tesis edeceklerini söyledi.

TİCARET HACMİ HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR
Başkan Erdoğan, Caparov ile görüşmesinde ikili ticaret hacmi hedefini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmakta mutabık kaldıklarını vurguladı.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye'nin, Kırgız Cumhuriyeti'ndeki en büyük yatırımcı ülkeler arasında olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "En fazla resmi kalkınma desteği sunan ülkelerin başında geliyoruz. Bütün bunlar ata yurdumuza atfettiğimiz önemin iktisadi göstergesidir. 1992'den beri Kırgızistan'da faaliyet gösteren TİKA bugüne kadar 1000'in üzerinde projeyi hayata geçirdi. Bugün açılışını yapacağımız Türk-Kırgız Dostluk Devlet Hastanesi bu projeler arasındadır. Hastaneye ismimi vermenizin beni ziyadesiyle onurlandırdığını ifade etmek isterim." diye konuştu.

İki ülkenin güvenlik kurumları arasındaki işbirliğinin, eğitim faaliyetleri ve teknik destek projeleriyle başarılı şekilde devam ettiğini anlatan Erdoğan, "FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine de inanıyorum. Bugün imzalayacağımız güvenlik işbirliği anlaşması suretiyle işbirliğimizi daha güçlendirmek arzusundayız." ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı. (AA)

Eğitim işbirliğine de değinen Erdoğan, "Eğitim işbirliği anlaşmasının müzakerelerini de süratle tamamlayalım. Bu vesileyle Manas Üniversitesinin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına girmesinden duyduğum memnuniyeti vurgulamak istiyorum. Üniversitemizin hem Kırgızistan'ın beşeri sermayesine hem bilime ve sanata azami katkı yapması için uyum içinde çalışmayı sürdürelim." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)

"İSRAİL MEZALİMİ KÜRESEL ÖLÇEKTE VİCDANLARI DERİNDEN YARALIYOR"
Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değindi. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süren İsrail mezaliminin küresel ölçekte vicdanları derinden yaraladığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İsrail'in şimdi de Lübnan'a yönelik saldırıları tüm bölge güvenliğini ve uluslararası sistemi tehdit ediyor. Şuşa'da yapılan gayriresmi Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Gazze'de sivillerin ayrım gözetmeden hedef alınmasını kınamış, acil ateşkes ve insani yardım çağrısında bulunmuştuk. Türk dünyası olarak Filistin meselesinin kalıcı ve adil çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz son derece önemlidir. Bu minvalde İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması için Birleşmiş Milletler dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın sağladığı destek için teşekkür ederim."

19 anlaşma imzalandı

Bugün imzalanacak anlaşmalarla ilişkilerin ahdi zemininin daha da güçlendirileceğine işaret eden Erdoğan, "Yarın ev sahipliğinizde yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı 11. zirvesinin ve dönem başkanlığınızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Dönem başkanlığınız süresince gözlemci üyemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin layıkıyla temsiline katkı vereceğinize yürekten inanıyorum." sözlerini sarf etti.

Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan ⁠Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nı başarıyla tamamladıklarını vurgulayarak, "Bugünkü temaslarımızda ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi konusunda atacağımız adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Aldığımız kararların ve tespit ettiğimiz hedeflerin, ilişkilerimizin geleceğine yön vereceğine inanıyorum. Bir sonraki konsey toplantısı için sizleri Ankara'ya bekliyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)

Şahsına ve heyete gösterilen misafirperverlik ve teveccüh için teşekkür eden Erdoğan, "Tabii bu arada bugün bu toplantıyı gerçekleştirdiğimiz bu muhteşem eserinizin Kırgızistan'a hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gerçekten maliyet hesapları noktasında da başarılı bir iş çıkardınız. Bu bakımdan da tebrik ediyorum. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." diye konuştu.

19 ANLAŞMA MUHTEŞEM
İki ülke arasında 19 anlaşmanın imzalanacağını belirten Erdoğan, "Bu, çok çok zengin bir toplantı demektir. 19 anlaşma, muhteşem. Rabb'im sonunu da hayreylesin." ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TTürk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ın aracına atlı askerler eşlik etti.

Başkan Erdoğan Kırgızistan'da

MİLLİ MARŞLAR ÇALINDI
Tören, Başkan Erdoğan ve Caparov'un yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Başkan Erdoğan, tören mangasını selamladı. (AA)Başkan Erdoğan, tören mangasını selamladı. (AA)

Başkan Erdoğan daha sonra tören mangasını selamladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Caparov, askeri geçidi izledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)

BİŞKEK'TE BİR İLK
Tören iki ay önce inşaatı tamamlanan Intımak Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşti. Başkan Erdoğan yeni Saray'da karşılanan ilk lider oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. (AA)

İKİLİ GÖRÜŞME BAŞLADI
Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Başkan Erdoğan ve Caparov, daha sonra ikili görüşmeye geçti. Erdoğan ve Caparov, baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı'na başkanlık etti.

Türkiye ile Kırgızistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı da Bişkek'te yapılacak. İki ülke arasındaki "stratejik ortaklık" ilişkilerinin "kapsamlı stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilmesi öngörülüyor.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR
Kırgızistan'la ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Başkan Erdoğan, Kırgızıstan'da (AA)Başkan Erdoğan, Kırgızıstan'da (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN BİŞKEK'TE
Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'e geldi.

Erdoğan'ı, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Bişkek'e geldi.

Başkan Erdoğan, Kırgızıstan'da (AA)Başkan Erdoğan, Kırgızıstan'da (AA)

Zirve "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik" sloganıyla yapılacak. Ayrıca, üye devletlerle gözlemciler arasında çeşitli alanlarda işbirliğine odaklanılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'e geldi. Erdoğan'ı, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova karşıladı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'e geldi. Erdoğan'ı, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova karşıladı. (AA)


ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ
Erdoğan, 6-7 Kasım'da da Macaristan'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak. 11 Kasım'da İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği'nin ortak düzenleyeceği Filistin zirvesi için Suudi Arabistan'a gidecek olan Erdoğan, aynı gün COP 20 Zirvesi için Azerbaycan'a geçecek. Erdoğan, 17-19 Kasım'da da G20 için Brezilya'ya gidecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Başkan Erdoğan’dan Kırgızistan’da önemli açıklamalar | 19 anlaşma imzalandı muhteşem
CHP’de Esenyurt’a gelmeyenler kara listeye alındı! Burcu Köksal’dan İmamoğlu ve Özel’e rest: Ben DEM’lilerin çıktığı otobüse çıkmam
CANLI | ABD’de tarihi seçime geri sayım: Trump ve Harris’ten son hamle! Ulusal Muhafız Birlikleri harekete geçti
EMEKLİYE %16.42 ZAM | TÜİK’in enflasyon açıklaması sonrası bomba anket! SSK ve Bağ-Kurluların Ocak zammına yeni hesaplama
Başkan Erdoğan Kırgızistan’da Ata Beyit Anıtı’nı ve Cengiz Aytmatov’un kabrini ziyaret etti
Galatasaray’dan tarihi Victor Osimhen hamlesi! O rakam gözden çıktı
ÖZEL | Galatasaray’da kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor
Esenyurt’ta terör sevicilerden küstah provokasyon! Alçaklardan sözde kürdistan böğürtüleri
Ahmet Özer’den adaylık öncesi PKK’ya sadakat yemini! İtirafçı terör ağını anlattı
ABD seçimi iç savaşa mı dönüşecek? Telegram gruplarında örgütlenme: Cehenneme hazır olun talimatı
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor | Bugün hava nasıl olacak?
CHP’de Ebru Gündeş krizi ortalığı karıştırdı! Balon için 17 milyon lira ödenek I Yavaş konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş
Kandil’in arka bahçesi olan DEM’li belediyelere ’Esenyurt’ tarifesi! Mardin, Batman ve Halfeti’ye kayyum... Suç dosyaları kabarık çıktı
Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti | Katile bir dava daha
Teröristler kapana kısıldı! Irak’ın kuzeyinde pençe atıldı kilit kapanıyor
SON DAKİKA