MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Ekrem İmamoğlu açıklaması: Siyasetini tasvip etmiyorum, randevu vermeyeceğim

PKK iltisaklı oldukları tespit edilen belediyelere atanan kayyuma en çok CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan çıkış geldi.
PKK iltisaklı oldukları tespit edilen belediyelere atanan kayyuma en çok CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan çıkış geldi.
İmamoğlu, DEM'li Batman, Halfeti ve Mardin Belediyeleri'ne kayyum kararının ardından bir belediye başkanı olduğunu unutarak siyasi parti liderlerinden randevu talep etti.
İmamoğlu'nun randevu istediği isimlerden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi.
BAHÇELİ'DEN İMAMOĞLU'NA RANDEVU YOK!
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin 'Ekrem İmamoğlu'nun randevu isteği' sorusuna yanıt verdi.
"SİYASETİNİ TASVİP ETMİYORUM"
MHP lideri, İmamoğlu'ndan görüşme talebinin ne amaçla geldiğini bilmediğini belirterek, "Siyasetini tasvip etmediğim için görüşmeyi uygun bulmuyorum." dedi.
"YANLIŞ YORUMLARA MHP'Yİ BULAŞTIRMAK İSTİYOR OLABİLİRLER"
Bahçeli, "İstismarla, yanlış yorumlarla MHP'yi bulaştırmak istiyor olabilirler. Biz daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.