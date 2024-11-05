MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Ekrem İmamoğlu açıklaması: Siyasetini tasvip etmiyorum, randevu vermeyeceğim

PKK iltisaklı oldukları tespit edilen belediyelere atanan kayyuma en çok CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'ndan çıkış geldi.

Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Özer (Takvim.com.tr)

İmamoğlu, DEM'li Batman, Halfeti ve Mardin Belediyeleri'ne kayyum kararının ardından bir belediye başkanı olduğunu unutarak siyasi parti liderlerinden randevu talep etti.