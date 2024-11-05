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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu açıklaması: Siyasetini tasvip etmiyorum, randevu vermeyeceğim

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin 'Ekrem İmamoğlu'nun randevu isteği' sorusuna yanıt verdi. Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu'nun siyasetini tasvip etmediğimiz için görüşmeyi uygun bulmuyorum. Bu görüşmeden istismarla Türkiye'de bazı gelişmelere MHP’yi de bulaştırmak isteyebilirler" dedi.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 11:41 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 12:19
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Ekrem İmamoğlu açıklaması: Siyasetini tasvip etmiyorum, randevu vermeyeceğim

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PKK iltisaklı oldukları tespit edilen belediyelere atanan kayyuma en çok CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan çıkış geldi.

Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Özer (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Özer (Takvim.com.tr)

İmamoğlu, DEM'li Batman, Halfeti ve Mardin Belediyeleri'ne kayyum kararının ardından bir belediye başkanı olduğunu unutarak siyasi parti liderlerinden randevu talep etti.

Ekrem İmamoğlu Esenyurt meydanında (Takvim Foto Arşiv)Ekrem İmamoğlu Esenyurt meydanında (Takvim Foto Arşiv)

İmamoğlu'nun randevu istediği isimlerden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi.

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması

BAHÇELİ'DEN İMAMOĞLU'NA RANDEVU YOK!
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin 'Ekrem İmamoğlu'nun randevu isteği' sorusuna yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Türk (Takvim Foto Arşiv)Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Türk (Takvim Foto Arşiv)

"SİYASETİNİ TASVİP ETMİYORUM"

MHP lideri, İmamoğlu'ndan görüşme talebinin ne amaçla geldiğini bilmediğini belirterek, "Siyasetini tasvip etmediğim için görüşmeyi uygun bulmuyorum." dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısı sonrası açıklama MHP Lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısı sonrası açıklama

"YANLIŞ YORUMLARA MHP'Yİ BULAŞTIRMAK İSTİYOR OLABİLİRLER"

Bahçeli, "İstismarla, yanlış yorumlarla MHP'yi bulaştırmak istiyor olabilirler. Biz daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

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