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Yeni dönemin şifresi: Terörsüz Türkiye için mıntıka temizliği! Kayyumlar devam edecek mi? Suriye'ye operasyon gündemde!

Türkiye kritik bir sürecin eşiğinde... Başkan Erdoğan'ın "İç cephe" vurgusu ve Kürtlere çağrısı, Devlet Bahçeli'nin terörist başına "PKK'yı lağvet" sözleri ve atanan kayyumlar... Bu yaşananlar neyin işareti. Kulislerde "Terörsüz Türkiye" için artık "mıntıka temizliğinin" başladığı konuşuluyor. Siyasetin içinden terörle bağlı aktörler silinecek ve terör örgütü kazınarak sınır güvenliğimiz sağlama alınacak. Peki kayyumlar devam edecek mi, yeni dönemde neler olacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 10:24 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 10:31
Yeni dönemin şifresi: Terörsüz Türkiye için mıntıka temizliği! Kayyumlar devam edecek mi? Suriye’ye operasyon gündemde!

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Türkiye kritik bir sürecin eşiğinde...

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süredir yaptığı "iç cepheyi güçlendirelim ve terörsüz Türkiye'yi inşa edelim" vurgusu sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önce DEM'e el uzattı sonra teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı yaptı. Çağrı sonrası Öcalan'dan "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı geldi.

MHP lider Bahçeli TBMM'de DEM Partili isimlerle tokalaştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)MHP lider Bahçeli TBMM'de DEM Partili isimlerle tokalaştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

KANDİL KAŞINDI!
Devam eden süreçte PKK elebaşlarından Duran Kalkan süreci tıkayacak yönde mesajlar vererek TUSAŞ'a düzenlenen alçak saldırıdan övgüyle bahsetti. Emperyalist ve siyonist planların Kandil'deki maşaları tarafından sürecin sabote edildiği ve Yıllardır "Önder Apo" sakızını çiğneyen teröristlerin hem Kürtleri hem de siyasi süreci rehin aldığı net bir şekilde ortaya çıktı.

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Gündem bu gelişmelerle sallanırken Başkan Erdoğan TBMM'de yaptığı açıklamalarla yeni bir dönemin başlayacağının sinyalini verdi.

MİLLETLE MÜZAKERE TERÖRLE MÜCADELE
30 Ekim'de TBMM'de yaptığı konuşmada Kürtlere seslenen Erdoğan, Bahçeli'nin bir fırsat penceresi açtığını belirterek Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrılarının olmadığını vurguladı.

Başkan Erdoğan TBMM'de konuştu (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan TBMM'de konuştu (Fotoğraf: AA)

"KÜRT KARDEŞİM BU ELİ TUT VE SİYONİSTLERİN APARATLARINI ARADAN ÇIKAR"
Erdoğan, "Şunu lütfen unutmayınız: 85 milyon olarak aşımız bir, ekmeğimiz bir, kıblemiz bir, vatanımız, toprağımız bir, bayrağımız, marşımız bir, devletimiz bir, en önemlisi de mazimiz bir, istikbalimiz bir, kaderimiz birdir. Buradan Gazi Meclis'imizden, milletin kürsüsünden sesleniyorum; sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle, sımsıkı tutmanı bekliyoruz. Siyonist İsrail'in aparatlığını, emperyalizmin uşaklığını, Türkiye düşmanlarının maşalığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz. Sevgili Kürt kardeşim, imanına, İslamına, ezanına, vatanına, toprağına, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TERÖRÜN ANLADIĞI DİL TAVİZSİZ MÜCADELE: MÜJDELERİMİZ OLACAK
Erdoğan şunları söyledi:

"TUSAŞ'a yapılan kalleş ve alçakça saldırı bir kez daha göstermiştir ki teröristin anladığı yegane dil terörle tavizsiz mücadeledir. Türkiye içinde de Irak'ta ve Suriye'de de Avrupa başta olmak üzere var olduğu her yerde terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, ülkemize tehdit nereden geliyorsa mutlaka kökünü kazıyacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimize hem boydan boya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini, hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacaktır."

"DEM'İ UYARDI: BİR KOLTUKTA TERÖR, DİĞERİNDE SİVİL SİYASET TAŞINMAZ

DEM'e de uyarıda bulunarak terörle siyasetin, şiddetle demokrasinin yan yana gelmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, "Bir koltukta terör, diğerinde sivil siyaset taşınmaz. Hukukun ve demokrasinin içine girmeyen, hukuk ve demokrasi içinde karşılığını alır, almıştır ve bundan sonra da alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TERÖRLE BAĞLANTILI İSİMLER GÖREVDEN ALINDI
Gelişmeleri takip eden süreçte terör örgütü PKK ile bağlantılı isimlere neşter vuruldu. Önce CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer görevden alınarak tutuklandı. Daha sonra DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alınarak yerlerine kayyum atandı. Kayyumlar sonra CHP bölünme yaşarken DEM sokakları karıştırma teşebbüsünde bulundu.

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NELER OLUYOR?
Peki Başkan Erdoğan'ın "İç cephe" vurgusu Bahçeli'nin terörist başına "PKK'yı lağvet çağrısı" ve sonra atanan kayyumlar... Bu yaşananlar neyin işareti.

YENİ DÖNEMİN ŞİFRESİ
Kulislerde "Terörsüz Türkiye" için artık "mıntıka temizliğinin" başladığı konuşuluyor. Siyasetin içinden terörle bağlı aktörler silinecek ve terör örgütü kazınarak sınır güvenliğimiz sağlama alınacak.

Başkan Erdoğan ve Bahçeli (29 Ekim, AA)Başkan Erdoğan ve Bahçeli (29 Ekim, AA)

Gelişmelerin arka planına ilişkin bir yazı kaleme alan Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi, "Erdoğan'ın müjdesi ne olacak" başlıklı yazısından Suriye'ye operasyon olacağının sinyalini verdi.

Kayyumların bir süre daha devam edeceğini belirtren Selvi şunları yazdı:

"Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sürece ilişkin olarak destansı bir konuşma yapmıştı. Ondan önceki hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ezberleri bozan bir çağrı yapmıştı. 43 hafta sonra İmralı ile görüşme gerçekleşmiş, Öcalan sorumluluk üstlenebileceğini söylemişti.

İklim değişmişti. Çözümü konuşuyorduk. Sonra TUSAŞ saldırısı geldi. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum ataması geldi.

KAYYUM SÜRECEK
Haftaya ise güne DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediyesine kayyum ataması ile başladık. Bu bir başlangıç gibi gözüküyor. PKK ile ilişkisi tespit edilen belediye başkanlarının görevden alınacağı, yerlerine kayyum atanacağı söyleniyor. Ama PKK ile ilişkisi olmayan DEM Partili belediye başkanlarının görevlerine devam edeceği ifade ediliyor. Yani bir süre her sabah yeni bir kayyum haberiyle uyanabiliriz.

Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı (Fotoğraf AA)Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı (Fotoğraf AA)

GÜNDEM DEĞİŞECEK
Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Yazımın ilerleyen bölümlerinde paylaşacağım. Tam anlamıyla bir geçiş döneminden geçiyoruz. Siyasette dengeler değişiyor."

Mehmetçik eli tetikte bekliyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Mehmetçik eli tetikte bekliyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

SURİYE'YE OPERASYON: KANDİL'E DERS VERİLMİŞ OLUR
Selvi yazısının devamında ise Başkan Erdoğan'ın "müjde" çıkışını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde milletimize, hem boydan boya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini, hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak" demişti.

Bu müjde, Suriye'de PKK'ya yönelik kapsamlı bir operasyon olabilir mi? Irak sınırımızda devam eden Pençe-Kilit operasyonunda kilit tamamlanıp, PKK bölgeden tamamen atılmış olur mu?

Neden olmasın? Öcalan'ın çağrısına karşı direnen Kandil'e esaslı bir ders verilmiş olur."

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DEN TAVİZ YOK
Sabah Yazarı Mahmut Övür de sürece ilişkin kritik bir değerlendirme yaparak siyasi iradenin "Terörsüz Türkiye" konusunda kararlı olduğunu ve bu konuda geri adım atılmayacağını yazdı.

CHP ve DEM'in süreci iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Övür bölgede olağanüstü gelişmelerin yaşanacağına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün artık gelinen bu noktada, Türkiye'nin kirli oyunlara, şiddetle sonuç almaya, sivil siyasetin zehirlenmesine tahammülü yok ve buna bir son vermek zorunda. Başkan Erdoğan'ın ısrarla iç cephe vurgusu, ardından "Türk Kürt'süz, Kürt de Türk'süz yaşayamaz" gibi sınır ötesini de aşan yaklaşımı ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çıtayı en yükseğe koyup Öcalan'a terörü bitirme çağrısı, sığ siyasetçilerin ağızlarına sakız ettikleri kadar basit değil ve bir siyasi hazırlığı işaret ediyor. Görünen o ki, artık siyasetin içinde şiddet eksenli hiçbir aktöre izin verilmeyecek. Çözüm süreçleriyle kıyaslanmayacak yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Bunu CHP ve DEM ne kadar görür bilemem ama siyasi irade onların da önünü açacak "Terörsüz Türkiye" konusunda kararlı. ABD seçimleri sonrası bölgede olağanüstü şeylerin yaşanması şaşırtıcı olmayacak."

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