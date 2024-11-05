ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞI Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın bir süredir yaptığı "iç cepheyi güçlendirelim ve terörsüz Türkiye'yi inşa edelim" vurgusu sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önce DEM'e el uzattı sonra teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı yaptı. Çağrı sonrası Öcalan'dan "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı geldi.

MHP lider Bahçeli TBMM'de DEM Partili isimlerle tokalaştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

KANDİL KAŞINDI!

Devam eden süreçte PKK elebaşlarından Duran Kalkan süreci tıkayacak yönde mesajlar vererek TUSAŞ'a düzenlenen alçak saldırıdan övgüyle bahsetti. Emperyalist ve siyonist planların Kandil'deki maşaları tarafından sürecin sabote edildiği ve Yıllardır "Önder Apo" sakızını çiğneyen teröristlerin hem Kürtleri hem de siyasi süreci rehin aldığı net bir şekilde ortaya çıktı.

Gündem bu gelişmelerle sallanırken Başkan Erdoğan TBMM'de yaptığı açıklamalarla yeni bir dönemin başlayacağının sinyalini verdi.

MİLLETLE MÜZAKERE TERÖRLE MÜCADELE

30 Ekim'de TBMM'de yaptığı konuşmada Kürtlere seslenen Erdoğan, Bahçeli'nin bir fırsat penceresi açtığını belirterek Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrılarının olmadığını vurguladı.