Türkiye kritik bir sürecin eşiğinde...
ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süredir yaptığı "iç cepheyi güçlendirelim ve terörsüz Türkiye'yi inşa edelim" vurgusu sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önce DEM'e el uzattı sonra teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı yaptı. Çağrı sonrası Öcalan'dan "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı geldi.
MHP lider Bahçeli TBMM'de DEM Partili isimlerle tokalaştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
KANDİL KAŞINDI!
Devam eden süreçte PKK elebaşlarından Duran Kalkan süreci tıkayacak yönde mesajlar vererek TUSAŞ'a düzenlenen alçak saldırıdan övgüyle bahsetti. Emperyalist ve siyonist planların Kandil'deki maşaları tarafından sürecin sabote edildiği ve Yıllardır "Önder Apo" sakızını çiğneyen teröristlerin hem Kürtleri hem de siyasi süreci rehin aldığı net bir şekilde ortaya çıktı.
Gündem bu gelişmelerle sallanırken Başkan Erdoğan TBMM'de yaptığı açıklamalarla yeni bir dönemin başlayacağının sinyalini verdi.
MİLLETLE MÜZAKERE TERÖRLE MÜCADELE
30 Ekim'de TBMM'de yaptığı konuşmada Kürtlere seslenen Erdoğan, Bahçeli'nin bir fırsat penceresi açtığını belirterek Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrılarının olmadığını vurguladı.
Başkan Erdoğan TBMM'de konuştu (Fotoğraf: AA)
"KÜRT KARDEŞİM BU ELİ TUT VE SİYONİSTLERİN APARATLARINI ARADAN ÇIKAR"
Erdoğan, "Şunu lütfen unutmayınız: 85 milyon olarak aşımız bir, ekmeğimiz bir, kıblemiz bir, vatanımız, toprağımız bir, bayrağımız, marşımız bir, devletimiz bir, en önemlisi de mazimiz bir, istikbalimiz bir, kaderimiz birdir. Buradan Gazi Meclis'imizden, milletin kürsüsünden sesleniyorum; sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle, sımsıkı tutmanı bekliyoruz. Siyonist İsrail'in aparatlığını, emperyalizmin uşaklığını, Türkiye düşmanlarının maşalığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz. Sevgili Kürt kardeşim, imanına, İslamına, ezanına, vatanına, toprağına, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyoruz." ifadelerini kullandı.
TERÖRÜN ANLADIĞI DİL TAVİZSİZ MÜCADELE: MÜJDELERİMİZ OLACAK
Erdoğan şunları söyledi:
"TUSAŞ'a yapılan kalleş ve alçakça saldırı bir kez daha göstermiştir ki teröristin anladığı yegane dil terörle tavizsiz mücadeledir. Türkiye içinde de Irak'ta ve Suriye'de de Avrupa başta olmak üzere var olduğu her yerde terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, ülkemize tehdit nereden geliyorsa mutlaka kökünü kazıyacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimize hem boydan boya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini, hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacaktır."