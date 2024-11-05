HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor | Bugün hava nasıl olacak?

Takvim Foto Arşiv
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Takvim Foto Arşiv
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Takvim Foto Arşiv
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
MGM yeni hava durumu haritası (MGM internet sitesi)
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sisli olması tahmin ediliyor.
AMASYA, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel çok kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Takvim Foto Arşiv
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA, 15°C
Parçalı bulutlu
VAN -1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu