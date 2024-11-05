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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor | Bugün hava nasıl olacak?

Kasım ayı soğuk hava ile birlikte giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladığı yeni hava durumu tahminlerinde 4 ili sarı kodla uyardı. Uyarıda bazı illerde yoğun kar yağışının beklendiği de bildirildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 08:44 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 09:15
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor | Bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji yeni günün hava tahmin haritasını açıkladı. Kasım ayının ilk haftasında hava sıcaklıklarının bir anda 9 derece birden düşmesiyle 4 ile sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Marmara'da kuvvetli rüzgar beklenirken "Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun ve Trabzon'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; 900 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı!

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 16°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ, 13°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ, 15°C

Parçalı bulutlu

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EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

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AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

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BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

MGM yeni hava durumu haritası (MGM internet sitesi)MGM yeni hava durumu haritası (MGM internet sitesi)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sisli olması tahmin ediliyor.

AMASYA, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel çok kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA, 15°C

Parçalı bulutlu

VAN -1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP, 19°C

Parçalı bulutlu

SİİRT, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA, 19°C

Parçalı bulutlu

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