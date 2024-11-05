HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji yeni günün hava tahmin haritasını açıkladı. Kasım ayının ilk haftasında hava sıcaklıklarının bir anda 9 derece birden düşmesiyle 4 ile sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Marmara'da kuvvetli rüzgar beklenirken "Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun ve Trabzon'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; 900 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.