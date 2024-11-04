Mardin ve Batman’da DEM’liler polise saldırdı! Saliha Aydeniz’den alçak tehdit

Batman’da DEM Partililer belediyeye girmek istedi. (İHA)
BATMAN'DA POLİSE SALDIRI
Batman Belediyesi'ne kayyum ataması sonrası gerginlik yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Gülistan Sönük, DEM il teşkilatı başkanları ve bazı partililer belediye binası önüne giderek provokasyonda bulundu. Başkanların belediye binasına girmek istemesine güvenlik ekipleri izin vermedi ve arbede yaşandı. Gerginlik sırasında, bir DEM partili polise ait kalkanı alarak yere vurdu. Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde de polis ve DEM partililer arasında gerginlik çıktı.
İçişleri Bakanlığı Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Polis ekipleri Batman Belediyesi'nin önünde güvenlik önlemi aldı. (İHA)
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan arbede de 1 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Belediye önünde jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
Öte yandan Mardin ve Batman'da açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandı.