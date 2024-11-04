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Mardin ve Batman'da DEM'liler polise saldırdı! Saliha Aydeniz'den alçak tehdit

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Mardin ve Batman belediyelerinin önüne gelen DEM'liler polise saldırdı, DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz ise görevini yapan polisleri, "yargılanacaksınız" diyerek tehdit etti. Batman'da 1 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 11:35 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 11:35
Mardin ve Batman’da DEM’liler polise saldırdı! Saliha Aydeniz’den alçak tehdit

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İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Kayyum atanan Mardin Belediyesi önünde DEM'liler polise saldırdı!

MARDİN'DE PROVOKASYON
Mardin Büyükşehir Belediyesine Vali Tuncay Akkoyun'un kayyum olarak atanması sonrası DEM Partililer görevden alınan Ahmet Türk ile birlikte belediye binasına girmek istedi.

Mardin'de polise tekmeyle saldırı (Sosyal medya)Mardin'de polise tekmeyle saldırı (Sosyal medya)

TEKMELERLE SALDIRDILAR
Polislere saldıran DEM Partililer, tekmelerle polis kalkanlarını kırmaya çalıştı. Polis, geniş güvenlik önlemleri aldı.

DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz polisleri tehdit etti (Sosyal medya)DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz polisleri tehdit etti (Sosyal medya)

POLİSLERİ TEHDİT ETTİ
Daha önce katıldığı terör eylemlerinde polisleri ısıran ve polise tokat atan DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde işlem yapan polisleri tehditler savurarak parmak salladı.

DEM'li Saliha Aydeniz polislere tehditler savurarak parmak salladı!

Aydeniz uyguladıkları emirlerin hukuksuz olduğunu iddia ederek polislere parmak salladı. Aydeniz, "Size verilen talimatlar hukuksuzdur, gün gelecek bu talimatlara uyduğunuz için yargılanacaksınız." diye bağırarak görevi başındaki polisleri tehdit etti.

Batman’da DEM Partililer belediyeye girmek istedi. (İHA)Batman’da DEM Partililer belediyeye girmek istedi. (İHA)

BATMAN'DA POLİSE SALDIRI
Batman Belediyesi'ne kayyum ataması sonrası gerginlik yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Gülistan Sönük, DEM il teşkilatı başkanları ve bazı partililer belediye binası önüne giderek provokasyonda bulundu. Başkanların belediye binasına girmek istemesine güvenlik ekipleri izin vermedi ve arbede yaşandı. Gerginlik sırasında, bir DEM partili polise ait kalkanı alarak yere vurdu. Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde de polis ve DEM partililer arasında gerginlik çıktı.

İçişleri Bakanlığı Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Polis ekipleri Batman Belediyesi'nin önünde güvenlik önlemi aldı. (İHA)İçişleri Bakanlığı Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Polis ekipleri Batman Belediyesi'nin önünde güvenlik önlemi aldı. (İHA)

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan arbede de 1 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Belediye önünde jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan Mardin ve Batman'da açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandı.

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