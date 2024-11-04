Mardin ve Batman’da DEM’liler polise saldırdı! Saliha Aydeniz’den alçak tehdit

MARDİN'DE PROVOKASYON Mardin Büyükşehir Belediyesine Vali Tuncay Akkoyun'un kayyum olarak atanması sonrası DEM Partililer görevden alınan Ahmet Türk ile birlikte belediye binasına girmek istedi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz polisleri tehdit etti (Sosyal medya)

POLİSLERİ TEHDİT ETTİ

Daha önce katıldığı terör eylemlerinde polisleri ısıran ve polise tokat atan DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde işlem yapan polisleri tehditler savurarak parmak salladı.

Aydeniz uyguladıkları emirlerin hukuksuz olduğunu iddia ederek polislere parmak salladı. Aydeniz, "Size verilen talimatlar hukuksuzdur, gün gelecek bu talimatlara uyduğunuz için yargılanacaksınız." diye bağırarak görevi başındaki polisleri tehdit etti.