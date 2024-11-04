AK Parti'den "Batman, Mardin, Halfeti belediyelerine kayyum" açıklaması! Anayasa 127 vurgusu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (AA)





Güler şöyle konuştu:



İlgili belediye başkanlarının, Mardin başkanına 10 yıl, Batman belediye başkanı için 6 yıl üzeri, Halfeti belediye başkanı için 6 yıl ve üzeri ceza verilmiş. Bunlar istinaf sürecine tabii. Belediye kanunu içinde durumlar değerlendirilmiş ve içişleri bakanlığı geçici bir dönem için bu görevlendirme yapılmış. Gerekli istinaf sürecinde burada kesinleşebilir veya beraat edebilir. Geçmiş dönemde de bu uygulamalar vardı. Belediye başkanlıkları kimsenin suç işleyeceği özgürlük alanı değil. Soruşturmaya tabii durum ise gerekli uygulama yapılacaktır.



"Ruhsatsız silah taşıyana ceza artıyor. Teklifle cezasızlık algısının bitmesi amaçlanıyor." diyen Abdullah Güler'in kanun teklifi ile ilgili yaptığı açıklamadan öne çıkanlar ise şu şekilde:



Karayolları kanundaki düzenleme ile trafik düzeni için ihlallere uygulanacak para cezalarını ağırlaştırıyoruz. 6439 TL olan cezayı 96 bin TL, tekerrüründe 196 bin TL olarak olarak belirliyoruz. Bu araçlara el konması ve geçici olarak trafikten men edilmesini düzenliyoruz. Düzensiz göçle mücadelede güvenliği teşkil eden yabancıların çıkışına yer veriyoruz. Sınır dışı kararına karşı açılan davaların kısa sürede sonuçlanması ile düzensiz göçmenlerin kısa sürede ülke dışına çıkarılmasını yasa teklifinde öneriyoruz.



Polis yardım sandığını emniyet mensuplarına, emeklilik, ölüm, maluliyet yardımlarının OYAK'taki gibi emeklilik sonrası ikinci bir emekli maaşını da öneriyoruz.



Kaymakamlık mesleğine giriş şartlarından bekçi çalışma şartlarının düzenlenmesine kadar bir dizi düzenlemeyi çalışmaya yer verdik. Yeniden ortaya çıkacak ihtiyaçları da ele alacağız.





