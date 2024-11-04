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Hamas lideri Yahya Sinvar'ın otopsi raporunda ortaya çıktı: 3 gün boyunca hiçbir şey yemedi

İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın 3 gün boyunca hiçbir şey yemediği aktarıldı. Hamas liderinin ailesiyle mektupla 1 veya 1,5 ayda bir ancak haberleşebildiği ifade edildi.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 14:20 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 14:21
Hamas lideri Yahya Sinvar’ın otopsi raporunda ortaya çıktı: 3 gün boyunca hiçbir şey yemedi

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İsrail'in geçen ay Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın 3 gün boyunca hiçbir şey yemediği aktarıldı.

Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesinin adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Sinvar'ın 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'deki durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Sinwar'ın son görüntüsü ortaya çıktı

AİLESİYLE MEKTUPLA HABERLEŞİYORDU
Sinvar'ın İsrail saldırıları nedeniyle ailesini daha güvenli olduğunu düşündüğü bir bölgeye gönderdiği ve onlarla mektupla haberleştiği belirtildi.

Hamas liderinin ailesiyle mektupla 1 veya 1,5 ayda bir ancak haberleşebildiği ifade edildi.

Yahya Sinvar'ın son görüntüsü (Takvim.com.tr/Arşiv)Yahya Sinvar'ın son görüntüsü (Takvim.com.tr/Arşiv)

3 GÜN BOYUNCA HİÇBİR ŞEY YEMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Haberde, Sinvar'ın otopsisinde 16 Ekim'de öldüğü saldırıdan önce 3 gün boyunca hiçbir şey yemediğinin ortaya çıktığı kaydedildi.

İsrail yönetimi, sık sık Gazze'ye giden yardımların "Hamas tarafından alındığını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığını" iddia ediyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar (AA)Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar (AA)

Sinvar, 16 Ekim'de Gazze'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

Tel Aviv yönetimi uzun zamandır Sinvar'ın Gazze'de tünellerde saklandığını ve İsrailli esirleri kendisine kalkan olarak kullandığını ileri sürüyordu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar (AA)Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar (AA)

İddia edilenin aksine Sinvar'ın yanında hiçbir İsrailli esir olmadığı ve Tel Sultan bölgesinde bir binada birkaç arkadaşıyla birlikte İsrail askerleriyle çatışırken yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı.

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