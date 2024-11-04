Hamas lideri Yahya Sinvar’ın otopsi raporunda ortaya çıktı: 3 gün boyunca hiçbir şey yemedi

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İsrail'in geçen ay Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın 3 gün boyunca hiçbir şey yemediği aktarıldı. Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesinin adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Sinvar'ın 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'deki durumuna ilişkin detaylara yer verildi. Sinwar'ın son görüntüsü ortaya çıktı AİLESİYLE MEKTUPLA HABERLEŞİYORDU

Sinvar'ın İsrail saldırıları nedeniyle ailesini daha güvenli olduğunu düşündüğü bir bölgeye gönderdiği ve onlarla mektupla haberleştiği belirtildi. Hamas liderinin ailesiyle mektupla 1 veya 1,5 ayda bir ancak haberleşebildiği ifade edildi.

Yahya Sinvar'ın son görüntüsü (Takvim.com.tr/Arşiv) 3 GÜN BOYUNCA HİÇBİR ŞEY YEMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Haberde, Sinvar'ın otopsisinde 16 Ekim'de öldüğü saldırıdan önce 3 gün boyunca hiçbir şey yemediğinin ortaya çıktığı kaydedildi. İsrail yönetimi, sık sık Gazze'ye giden yardımların "Hamas tarafından alındığını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığını" iddia ediyor.