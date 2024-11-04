Kayyum atanan Halfeti’de ’Yılan’ın başı ezildi! Mehmet Karayılan teröristbaşı Murat Karayılan’ın yeğeni çıktı

Görevden alınan Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan (Takvim.com.tr / Arşiv)





TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAKTAN HÜKÜM GİYDİ



İçişleri Bakanlığı'ndan Halfeti'ye atanan kayyumla ilgili açıklaması şu açıklama yapıldı:



3. Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet KARAYILAN'ın



a) Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan 6 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALMASI,



b) Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle;



Mehmet KARAYILAN'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.



5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Halfeti Kaymakamı Hakan BAŞOĞLU Şanlıurfa Valiliğince, Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 04.11.2024

