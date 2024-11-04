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Kayyum atanan Halfeti'de 'Yılan'ın başı ezildi! Mehmet Karayılan teröristbaşı Murat Karayılan'ın yeğeni çıktı

DEM Partili Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı. Belediyeyi Kandil'in arka bahçesine çeviren Mehmet Karayılan görevden alındı. Hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hüküm bulunan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Karayılan'ın PKK elebaşı Murat Karayılan'ın yeğeni olduğu ortaya çıktı. Bu durum DEM Parti'nin PKK ile organik bağ içerisinde olduğunu bir kez daha kanıtladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 10:19 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 10:53
Kayyum atanan Halfeti’de ’Yılan’ın başı ezildi! Mehmet Karayılan teröristbaşı Murat Karayılan’ın yeğeni çıktı

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PKK'ya finansman sağlayıp Kandil'in arka bahçesi haline gelen DEM Partili belediyelere devlet ayarı geldi.

CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terörden tutuklanıp yerine kayyum atanması sonrası DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.

Kandil'in arka bahçesine devlet ayarı



İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin'e Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman'a Vali Ekrem Canalp ve Halfeti'ye ilçe kaymakamı Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.

Görevden alınan 3 belediye başkanının da terörden hükümlü olduğu açıklandı.

PKK elebaşı Murat Karayılan (Takvim.com.tr / Arşiv)PKK elebaşı Murat Karayılan (Takvim.com.tr / Arşiv)

MURAT KARAYILAN'IN YEĞENİ ÇIKTI

Öte yandan Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan hakkındaki bir detay DEM Parti'nin PKK ile organik bağ içerisinde olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Görevden alınan Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan (Takvim.com.tr / Arşiv)Görevden alınan Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan (Takvim.com.tr / Arşiv)

Karayılan'ın Kandil'deki teröristbaşı Murat Karayılan'ın yeğeni olduğu öğrenildi. Mehmet Karayılan önceki seçimlerde HDP adına Gaziantep 3. sıradan aday gösterilmişti.

Görevden alınan Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan (Takvim.com.tr / Arşiv)Görevden alınan Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan (Takvim.com.tr / Arşiv)


TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAKTAN HÜKÜM GİYDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan Halfeti'ye atanan kayyumla ilgili açıklaması şu açıklama yapıldı:

3. Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet KARAYILAN'ın

a) Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan 6 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALMASI,

b) Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle;

Mehmet KARAYILAN'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Halfeti Kaymakamı Hakan BAŞOĞLU Şanlıurfa Valiliğince, Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 04.11.2024

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