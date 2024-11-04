Kayyum atanan Halfeti’de ’Yılan’ın başı ezildi! Mehmet Karayılan teröristbaşı Murat Karayılan’ın yeğeni çıktı

PKK'ya finansman sağlayıp Kandil'in arka bahçesi haline gelen DEM Partili belediyelere devlet ayarı geldi.
CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terörden tutuklanıp yerine kayyum atanması sonrası DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin'e Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman'a Vali Ekrem Canalp ve Halfeti'ye ilçe kaymakamı Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.
Görevden alınan 3 belediye başkanının da terörden hükümlü olduğu açıklandı.