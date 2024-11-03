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Zehir tacirlerine 'rekor' darbe! İran'dan Türkiye'ye giren 3 TIR'dan 4.5 tonu aşkın metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısı'nda rekor miktarda uyuşturucu yakaladı. İran'dan Türkiye'ye giren 3 TIR içinde 4.5 tonu aşkın metamfetamin ele geçirildi. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle genişletilen operasyon kapsamında tespit edilen failler gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çağlı soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 09:06 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 09:13
Zehir tacirlerine ’rekor’ darbe! İran’dan Türkiye’ye giren 3 TIR’dan 4.5 tonu aşkın metamfetamin ele geçirildi

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İran üzerinden gelen Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giren 3 TIR'dan 4.5 tonu aşkın metamfetamin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, yakalanan uyuşturucu miktarının 'rekor' olduğu belirtildi.
İran'dan Türkiye'ye giren 3 TIR'dan 4.5 tonu aşkın metamfetamin ele geçirildi (AA)İran'dan Türkiye'ye giren 3 TIR'dan 4.5 tonu aşkın metamfetamin ele geçirildi (AA)

İşte o açıklamada öne çıkanlar:

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları neticesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Gürbulak Sınır Kapısı'nda rekor miktarda uyuşturucu yakalaması gerçekleştirilerek zehir tacirlerine önemli darbe indirildi.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan üç (3) tır aracı Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince riskli kategoride değerlendirilerek detaylı kontrole tabi tutuldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Gerçekleştirilen x-ray taramasında söz konusu araçlarda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerden de faydalanılarak gerçekleştirilen arama neticesinde talk pudrasına emdirilmiş vaziyette 706 kilogram ve bitki köklerine gizlenmiş vaziyette 3.797 kilogram olmak üzere 4.5 tonu aşkın metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle genişletilen operasyon kapsamında tespit edilen failler gözaltına alındı. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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