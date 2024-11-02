İstanbul’da narkotik operasyonu: Şüphelinin üzerine sinen uyuşturucudan zehirlenen polis köpeği hayatını kaybetti

İstanbul Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri 6 ay süren takip sonucunda, İran'dan getirilen metamfetaminin bir villada kimyacılar tarafından ayrıştırma işleminden geçirileceğini belirledi. Ekipler, operasyon düzenledi. Operasyona destek veren özel harekat ekiplerinin köpeği 'Ares' ise bir zanlıyı camdan atlamaya çalıştığı sırada bacağından tutup etkisiz hale getirdi. Şüphelinin üzerine sinen uyuşturucudan zehirlenen polis köpeği hayatını kaybetti. Ares'in ölümü İstanbul Emniyeti'nde büyük üzüntü yarattı.

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