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Manisa’da zehir tacirine darbe: 4 bin 872 sentetik hap ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma, ticari taksiyle İzmir'den yüklü miktarda uyuşturucu getireceği tespit edilen 18 suç kaydı bulunan G.A.'ya (38) operasyon düzenledi. Operasyonda, koli içinde 4 bin 872 sentetik hap ele geçirildi.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 22:03 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 22:03
Manisa’da zehir tacirine darbe: 4 bin 872 sentetik hap ele geçirildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, gerçekleştirilen bir operasyonda koli içerisinde yeşil reçeteye tabi 4 bin 872 sentetik hap ele geçirdi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, nakli ve kullanımıyla mücadele eden Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda, 18 suç kaydı bulunan G.A. (38) isimli şahsın ticari taksi ile İzmir'den büyük miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

4 BİN 872 SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin kiralamış olduğu ticari taksiyi takibe alan ekipler, aracı Kocaçeşme Mahallesi'nde durdurdu. Araçta koli içerisinde toplam 4 bin 872 sentetik ecza hap ele geçirilirken, şüphelinin yapılan kaba üst aramasında ise 1 adet tuğralı çocuk bilekliği, 1 adet üç çeyrekli kadın bilekliği, 1 adet tek yarım altınlı kadın bilekliği, 1 adet tek taşlı yüzük, 3 adet altın yüzük, 2 adet kalpli küpe ve 1 adet ucunda tura takılı altın kolye ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alındı. G.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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